El Festival Ánfora 2025 corona la magia en Las Tunas en cita de condecoraciones

 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- En el marco de la edición 2025 del Festival Ánfora, que convierte a esta ciudad en la capital nacional de la ilusión, uno de los momentos más significativos tuvo lugar en el Memorial Vicente García González con la entrega de condecoraciones a personalidades y organizaciones que han aportado al desarrollo de las artes mágicas.

En una ceremonia cargada de emoción, se distinguió como Miembros de Honor a un dúo de magos de la provincia de Villa Clara y al reconocido Caldero Mágico de Oaxaca, México, reconociendo así una trayectoria de décadas de dedicación al arte del ilusionismo.

Carmen Raquel Díaz del Rey, una de las integrantes del dúo villaclareño galardonado, compartió con Tiempo21 la alegría y la motivación que representa este reconocimiento. “Traemos en esta ocasión la obra ‘Samarají, Samaraja, la magia’. Este dúo lleva más de 35 años representando precisamente a las artes circenses, en la especialidad de magia”, explicó Díaz del Rey.

El Festival Ánfora 2025 corona la magia en Las Tunas en cita de condecoraciones

Dúo villaclareño reconocido en el evento.

La artista destacó la filosofía que guía su trabajo: “Nos caracterizamos por defender ante todas las cosas el concepto de que, a través de los juegos malabares y la magia, hacemos un espectáculo agradable para la población”.

Con una visible emoción, afirmó que “formar parte del cuadro de honor de los magos cubanos es el mayor reconocimiento que Javier y yo estamos recibiendo en estos momentos. Nos sentimos muy contentos, muy estimulados, pero sobre todas las cosas con una sensibilidad tremenda, porque para nosotros este premio representa nuestro quehacer dirigido hacia los niños, hacia las niñas, hacia la población y al respeto por la magia”.

Por su parte, su compañero, Emilio Javier Rodríguez Galindo, reflexionó sobre el significado del galardón: “Tener el reconocimiento de tan importante evento de la magia en nuestro país constituye un estímulo y, a la vez, un reconocimiento a la labor que uno ha realizado por tantos años en la animación, en la recreación y, por qué no, contribuyendo también con la cultura de las nuevas generaciones, fundamentalmente en nuestro caso en la línea estética infantil”.

La jornada del sábado del festival también incluyó actividades de extensión comunitaria, reforzando el vínculo de los magos con el público. Los artistas invitados realizaron una visita a la emblemática Casa Insólita y llevaron su magia solidaria al hospital pediátrico de la provincia, alegrando la tarde de los niños ingresados.

La agenda del festival continúa con propuestas de alto nivel. Para la noche de este sábado está previsto el espectáculo “Domo del Mago Henry”, que llega directamente desde Turquía. El cierre de la cita mágica será este domingo con la gran gala de premiaciones en el Cineteatro Tunas, a partir de las 5:00 p.m donde se darán cita los mejores magos del país para coronar a los ganadores de este año.

El Festival Ánfora 2025 reafirma así su compromiso con la excelencia artística, el reconocimiento a la trayectoria y la magia como un bien social que llega a todos los rincones de la comunidad.

