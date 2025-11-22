Portada » Noticias » Las Tunas » Apuesta por la prevención de la salud bucodental Jornada Científica Estomatológica en Las Tunas

Las Tunas.- Lograr un mayor impacto en la prevención de la salud bucodental de la población, motivó el debate de más de una docena de investigaciones presentadas en la sesión presencial de la vigésima edición de la Jornada Científica Estomatológica en Las Tunas.

El evento inició con la conferencia Estrategia de identificación de factores de riesgos, por el especialista en bioestadística Karell Vázquez, profesor de la Universidad de Ciencia Médicas de Las Tunas, en un acercamiento a los análisis, validación de datos y sesgos que definen la actividad investigativa y el empleo de datos históricos y del historial clínico de los pacientes.

En esta ocasión la nueva convocatoria se distinguió por la participación de los educandos en formación de la carrera en las universidades médicas de Las Tunas y Camagüey, entre ellos Dayana Reyna Ligurbia Ponce, alumna de segundo año de Estomatología para quien la participación motiva a sumar a otros educandos.

«Mi investigación determinó la eficacia en el desarrollo de las actividades cognitivas en personas de la edad temprana, para evitar que los niños fomenten incorrectos hábitos de la higiene bucal, porque los estomatólogos más que tratar la enfermedad abogan por la labor preventiva».

Por su parte para el alumno de segundo año de Estomatología Roberto Carlos Fundora Rodríguez, de la universidad médica de Camagüey, el certamen resulta una experiencia única «aquí logré compartir el quehacer estudiantil ante la calidad de los profesionales de Las Tunas, además posibilitó el crecimiento en este tipo de espacio con las ponencias presenciales y virtuales presentadas.

«La expectativa es mayor al compartir el estudio sobre la terapia acupuntural en los pacientes con estomatitis, desde el punto de vista de la atención progresiva y el enfoque del alivio del dolor».

En otro orden Sara Elena Panizo Bruzón, metodóloga de la dirección de investigación e innovación tecnológica de la Universidad, distinguió la contribución científica del Capítulo Provincial de Estomatología y la presencia de educandos de ambas provincias, la solución de los problemas de los modos de actuación y la definición de nuevas líneas a partir de la labor investigativa actual con el empleo de la Inteligencia Artificial.

La miembro de la Junta Nacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Estomatológicas, María Caridad Figueredo Pérez, refirió que «la Jornada es vital porque logró el intercambio profesional de varias provincias con temáticas referentes a diferentes problemas de salud como el cáncer bucal, la enfermedad periodontal, las caries y los traumatismos.

«También es una oportunidad para elevar la cultura profesional respecto a estas enfermedades, el tratamiento futuro y la relación con otras patologías cardiovasculares y psiquiátricas, a fin de mejorar la salud bucal de la población, aseveró la especialista.