Los Leñadores vuelven a domar a los Toros en el Cándido González

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio sobre los Toros camagüeyanos al derrotarlos por tercera vez consecutiva en su propio ruedo del estadio Cándido González, esta vez con marcador de 4×0, resultado que les permite mantenerse a juego y medio de la cima del campeonato.

La ofensiva tunera tuvo como figura principal a Yudier Rondón, quien cargó con el peso del ataque al conectar de 4-3, incluido un sencillo, par de dobles y una carrera impulsada. Su actuación respaldó el excelente trabajo del abridor Yosmel Garcés, que lanzó siete entradas impecables sin permitir anotaciones y redujo a solo cinco imparables a la tanda más ofensiva del torneo.

El relevo estuvo a cargo de Rubén Rodríguez, quien completó dos capítulos para sellar la lechada y garantizar la victoria.

Por los Toros, el derecho Raidel Rodríguez mantuvo el pulso desde el montículo hasta la sexta entrada, cuando los tuneros lograron romper el hielo con la primera anotación. En el séptimo sumaron otra carrera y en el octavo episodio, ante los envíos de Félix Guerrero, llegaron dos más que dieron tranquilidad definitiva a los verdirrojos.

Con este triunfo, los Leñadores aseguraron la subserie frente a los Toros de la Llanura y confirmaron su buen momento competitivo. Ambos equipos volverán a enfrentarse durante sábado y domingo.