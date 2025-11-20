20 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los Leñadores vuelven a domar a los Toros en el Cándido González

20 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   5

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio sobre los Toros camagüeyanos al derrotarlos por tercera vez consecutiva en su propio ruedo del estadio Cándido González, esta vez con marcador de 4×0, resultado que les permite mantenerse a juego y medio de la cima del campeonato.

La ofensiva tunera tuvo como figura principal a Yudier Rondón, quien cargó con el peso del ataque al conectar de 4-3, incluido un sencillo, par de dobles y una carrera impulsada. Su actuación respaldó el excelente trabajo del abridor Yosmel Garcés, que lanzó siete entradas impecables sin permitir anotaciones y redujo a solo cinco imparables a la tanda más ofensiva del torneo.

El relevo estuvo a cargo de Rubén Rodríguez, quien completó dos capítulos para sellar la lechada y garantizar la victoria.

Por los Toros, el derecho Raidel Rodríguez mantuvo el pulso desde el montículo hasta la sexta entrada, cuando los tuneros lograron romper el hielo con la primera anotación. En el séptimo sumaron otra carrera y en el octavo episodio, ante los envíos de Félix Guerrero, llegaron dos más que dieron tranquilidad definitiva a los verdirrojos.

Con este triunfo, los Leñadores aseguraron la subserie frente a los Toros de la Llanura y confirmaron su buen momento competitivo. Ambos equipos volverán a enfrentarse durante sábado y domingo.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

 

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Leñadores de Laa Tunas - Toros de Camaguey

Últimas noticias

Acogerá Las Tunas XX Jornada Científica de las Ciencias Estomatológicas

Este 21 de noviembre profesionales y educandos de las ciencias estomatológicas desarrollarán la sesión presencial de la XX Jornada Científica Provincial de las Ciencias Estomatológicas, que anualmente posibilita el acercamiento investigativo y práctico de esta especialidad, recientemente acreditada en el territorio.

Huracán Mágico desata su «Inmortality» en el Festival Ánfora 2025

El Festival Ánfora 2025, que se desarrolla del 19 al 23 de noviembre en el Cine Teatro Tunas, no es un evento más. Según declaraciones exclusivas a Tiempo21 de Rodelay León Figueredo, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas y de la compañía Huracán Mágico, esta edición es histórica: celebra los 30 años del festival, el 50 aniversario de la enseñanza artística en Cuba y rinde homenaje al club de magia más grande de México, «El Caldero Mágico» de Oaxaca.

Zaydamis Márquez compite en sprint y contrarreloj en Tokio 2025

La delegación cubana continúa su andar en las Sordolimpiadas de Tokio 2025, evento que reúne a atletas sordos de todo el mundo en un ambiente de inclusión y alto rendimiento. En esta ocasión, el protagonismo lo tuvo la ciclista tunera Zaydamis Márquez, quien defendió los colores de la Isla en dos pruebas.

Las Tunas: capital de la magia de Cuba con el Festival Ánfora 2025

Con un colorido desfile inaugural que partió desde el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, dio comienzo este 19 de noviembre la trigésima edición del Festival de Magia Ánfora 2025, un evento que hasta el próximo día 23 convertirá a esta ciudad en el epicentro del ilusionismo en la Isla.

Más leido

Otras Noticias

Zaydamis Márquez compite en sprint y contrarreloj en Tokio 2025

Zaydamis Márquez compite en sprint y contrarreloj en Tokio 2025

La delegación cubana continúa su andar en las Sordolimpiadas de Tokio 2025, evento que reúne a atletas sordos de todo el mundo en un ambiente de inclusión y alto rendimiento. En esta ocasión, el protagonismo lo tuvo la ciclista tunera Zaydamis Márquez, quien defendió los colores de la Isla en dos pruebas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *