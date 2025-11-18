18 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Constructores tuneros se mantienen en la primera línea de recuperación del oriente cubano

18 de Nov de 2025
 - Esnilda Romero Mañas
   12

Las Tunas.- Los constructores de la Empresa de Construcción y Montaje (Conalza) en Las Tunas trabajan aquí simultáneamente en la recuperación tras el huracán Melissa, y también en Santiago de Cuba y Granma.

Maikel Brito Peña, el director de la entidad, contó que hace días llegaron a Guisa, donde un grupo pequeño de obreros solucionó el aproche del río Sordo, que implicó el movimiento de unos cinco mil metros cúbicos de material para devolver el cauce a su estado natural.

Significó la valía del colectivo para sobreponerse a condiciones de vida y trabajo muy complejas, algunos frentes en sitios serranos intrincados con persistente lluvia, además de la falta electricidad, comunicaciones y el calor familiar.

Dijo que no pocos días las precipitaciones han provocado interrupción de las faenas, pero la tropa no se amilana y con disposición vencedora, la retoman en cuanto la situación climática lo permite.

Desde el 30 de octubre, cuando todavía Melissa se sentía, otro grupo de la empresa tunera iniciaba la recogida de desechos sólidos en la ciudad de Santiago de Cuba.

Allá llegaron sus trabajadores con motosierra, alzadora y otros equipos, y de inmediato comenzaron a acopiar más de 10 mil metros cúbicos basura.

En la comunidad El Uvero, del municipio de Guamá, se han ocupado de la reconstrucción del aproche de un puente y un vial muy dañados por la penetración del mar y el deslizamiento de tierra, una de las misiones más difíciles asumidas tras la devastación de Melissa.

Mientras parte del colectivo tunero de Conalza contribuye en el restablecimiento de Granma y Santiago de Cuba, el resto de la fuerza de la empresa lo hace en la recuperación de Las Tunas y se mantiene activa en uno los mayores parques solares fotovoltaicos que se construyen en su provincia.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Conalza Las Tunas - empresa de construcción y montaje las tunas - recuperación Huracán Melissa

Últimas noticias

Abogan en Las Tunas por cuidados adecuados a los niños prematuros

Las Tunas.- Con una jornada de concientización profesionales de la Enfermería, del servicio de Neonatología en el Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara, dedicaron el Día Internacional de la Prematuridad a visibilizar y promover el acceso a cuidados adecuados y...

Equipo de Softbol de Las Tunas librará la batalla decisiva por el ascenso

El equipo de softbol de la provincia de Las Tunas enfrentará la crucial etapa de repechaje con un objetivo claro: ascender a la primera categoría en Cuba. La oportunidad pasa por vencer en una serie de tres partidos al representativo de La Habana, un rival de peso que se interpone en su camino de regreso a la élite.

En los estudiantes, los cimientos del porvenir

En un mundo marcado por crisis globales y la velocidad del cambio tecnológico, el hecho de estudiar se convierte en algo más que una etapa de la vida: significa un acto de fe en el porvenir. Frente a la tentación del desaliento existen miles de estudiantes que hoy eligen, como herramienta para transformar su realidad, el conocimiento.

Más leido

Otras Noticias

En los estudiantes, los cimientos del porvenir

En los estudiantes, los cimientos del porvenir

En un mundo marcado por crisis globales y la velocidad del cambio tecnológico, el hecho de estudiar se convierte en algo más que una etapa de la vida: significa un acto de fe en el porvenir. Frente a la tentación del desaliento existen miles de estudiantes que hoy eligen, como herramienta para transformar su realidad, el conocimiento.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *