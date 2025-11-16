16 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Continúa Amancio brindando solidaridad

16 de Nov de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   22

Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas

Amancio, Las Tunas.- La solidaridad de los residentes en el municipio de Amancio, al sur de Las Tunas, con los hermanos de la comunidad de Guamo, Granma, continúa.

Hasta esta demarcación del municipio Río Cauto, llegaron con una donación recogida en los centros laborales, los Comité de Defensa de la Revolución, y en la Federación de Mujeres Cubanas de esta localidad.

Incluyó prendas de vestir, equipos electrodomésticos, platos, vasos, cafeteras, confituras, pastas alimenticias, entre otros recursos para estas personas que fueron afectadas por las inundaciones durante el paso del huracán Melissa por el oriente del país.

La entrega de la donación se realizó en la plaza de Guamo, donde participaron directores de los diferentes organismos, una unidad artística de la Dirección de Cultura y las principales autoridades de Amancio y del poblado de Río Cauto.

 

/lrc/

Temas: A - Guamo - huracán Melissa - manciop - Río Cauto - solidaridad

