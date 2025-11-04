La solidaridad se multiplica tras el paso de «Melissa»

Colombia, Las Tunas.- En las últimas jornadas, tras el paso del huracán Melissa, la solidaridad se replica por toda Cuba, principalmente en la zona oriental del país. La protección de los residentes de la zona del Cauto, en la provincia de Granma, más que un deber de la Patria con sus hijos evidencia la participación desinteresada y solidaria de los cubanos.

Así ocurre en el instituto politécnico Flores Betancourt, en el municipio de Colombia, con los más de 400 habitantes de Guamo que, desde el 1 de noviembre, reciben amor y atenciones.

Las propias instituciones del Estado, con sus diversos mecanismos, les han garantizado hospedaje, alimentación y asistencia médica, y un personal que trabaja sin descanso para hacerlos sentir lo mejor posible.

Hasta la institución educativa, transformada en refugio, llegan varias personas, ya sea de manera individual, en familia, a través de colectivos laborales, o mediante diversos proyectos de formas de gestión no estatal. Se han hecho presentes con ropas para niños, adolescentes, mujeres y hombres, además de juguetes y alimentos.

Una solidaridad que crece y se multiplica con aquellos que lo han perdido todo, y que en estos difíciles momentos une a los cubanos en un solo abrazo.

/mga/

