2 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Continúan las labores de protección a pobladores de Río Cauto 

2 de Nov de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   92

Las Tunas.- Mientras en varias comunidades del municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, continuaban la tarde de este domingo las operaciones de rescate y salvamento, en la provincia de Las Tunas ya se habían protegido dos mil 427 personas y se espera la llegada de otra cantidad considerable de lugareños.

De ese total,  dos mil 38 se encuentran en centros estudiantiles de los municipios de Jobabo, Colombia y el cabecera; el resto decidió resguardarse en casas de familiares y amigos de esta y otras provincias cercanas, informó Juana Yamilka Viñals Suárez, jefa de la Comisión de Protección del Consejo de Defensa Provincial.

Después de un operativo, que se extendió durante toda la jornada de sábado, sobre las dos de la madrugada de este domingo fueron recibidos pobladores de la comunidad de Guamo en la escuela pedagógica Rita Longa del municipio cabecera, institución que, junto a otras, se encuentra lista para seguir recibiendo familias granmenses.

Las muestras de cariño y solidaridad de los tuneros con estos hermanos no se han hecho esperar, hasta cada uno de los centros de protección llegan cederistas, trabajadores, federadas, actores económicos privados y denominaciones religiosas con ayudas de todo tipo. De igual manera el sector de la Cultura lleva brigadas artísticas para hacer lo que mejor saben: enriquecer el alma y la espiritualidad.

Desgarradores son los testimonios de lo vivido; de horrible los calificó el director provincial de Cultura en Granma, Yordan Roberto León Rodríguez, quien representa al Consejo de Defensa de esa provincia al frente de las tareas con los protegidos.

«Lo perdimos todo, fue un golpe de agua para el cual no estábamos preparados; allá quedan aún cientos de personas esperando por ser socorridas». Así relató uno de estos pobladores, quien con voz entrecortada y lágrimas en los ojos dijo no encontrar palabras para agradecer a las autoridades de Las Tunas y a su pueblo por todo lo que están haciendo por ellos.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Centro de Evacuación - granma - Guamo - huracán Melissa - Las Tunas - Personas protegidas

Últimas noticias

Deporte tunero se suma a muestras de solidaridad tras el paso de Melissa

Reiter Téllez, entrenador nacional de tiro con arco, lideró un emotivo gesto de solidaridad al entregar donativos a los damnificados de Río Cauto en la EIDE Carlos Leyva, junto a los peloteros de los Leñadores y el presidente de la comisión de atención a atletas, Diznardo Zaldívar.

Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Las aulas en Las Tunas recuperarán su ritmo habitual este lunes 3 de noviembre, al reanudarse las actividades docentes en los diferentes niveles de enseñanza, excepto en aquellas instituciones educativas que reciben a personas afectadas por el huracán Melissa.

Oriente de Cuba, con el instinto propio de resistencia

Hace apenas unos días pasó “Melissa”, arrasadora e implacable. Dejó surcadas en la existencia propia de cada poblador de las provincias orientales, dolorosas realidades que perdurarán en los recuerdos de quienes vivieron primeramente Sandy y ahora esta experiencia los deja con un vacío mayor .

Más leido

Otras Noticias

Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Las aulas en Las Tunas recuperarán su ritmo habitual este lunes 3 de noviembre, al reanudarse las actividades docentes en los diferentes niveles de enseñanza, excepto en aquellas instituciones educativas que reciben a personas afectadas por el huracán Melissa.

Oriente de Cuba, con el instinto propio de resistencia

Oriente de Cuba, con el instinto propio de resistencia

Hace apenas unos días pasó “Melissa”, arrasadora e implacable. Dejó surcadas en la existencia propia de cada poblador de las provincias orientales, dolorosas realidades que perdurarán en los recuerdos de quienes vivieron primeramente Sandy y ahora esta experiencia los deja con un vacío mayor .

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *