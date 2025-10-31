Restablecen transportación de pasajeros desde Las Tunas

Las Tunas.- Desde este viernes 31 de octubre quedó parcialmente restablecida la transportación de pasajeros en ómnibus nacionales desde Las Tunas hacia La Habana, Holguín y Camagüey.

Al informarlo Yosbany Cedeño Tomas el director de Unidad Empresarial de Base de Ómnibus Nacionales en el territorio tunero aclaró que se mantienen pendientes las rutas a Santiago de Cuba y desde los municipios de Amancio y Puerto Padre hacia la capital del país.

También refirió que en la medida de lo posible se pondrá una guagua adicional con destino a La Habana para las personas con reservaciones pendientes de los días del huracán Melissa.

Para estos días el servicio de lista de espera también está a disposición de los viajeros con pasajes aplazados quienes deben acudir a la terminal de Ómnibus Nacionales a anotarse en la lista que se actualiza para las personas que mantienen su interés en realizar el viaje.

/lrc/

