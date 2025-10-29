Voluntarios de la Cruz Roja, guardianes de la población ante paso del huracán Melissa

Las Tunas.- Como parte de la protección a grupos de riesgos y poblaciones de zonas de inundaciones los voluntarios de la Cruz Roja en Las Tunas, se insertaron a las acciones de salvaguardar la vida humana mediante los grupos municipales y comunitarios.

Ezequiel Jesús Labrada Guerra, el Jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia, detalló que los grupos de operaciones y socorro, de manera sistemática se preparan para enfrentar fenómenos climatológicos como los huracanes y ante el rescate acuático y en alturas.

Una representación de los integrantes de la Cruz Roja se incorporaron en apoyo a los centros de protección habilitados en los ocho municipios y a los de reducción de riesgo, mientras desde los grupos especializados se integraron al cuerpo de bomberos ante acciones de salvamento y rescate, aseveró Labrada Guerra.

Añadió además que este personal ayuda a las personas de la tercera edad y vulnerables, entre ellos quienes no pueden caminar o postrados, a fin de colaborar en el control y la atención en los primeros auxilios.

Conocidos además por su emblema estos auxiliares de los poderes públicos suman en su membresía a más de tres mil voluntarios en el territorio, aunados en 27 frentes de trabajo y actividades, un personal calificado para brindar ayuda física y psicológica, mitigar los daños, salvar a las personas en los casos necesarios y orientarlas.

/mga/

