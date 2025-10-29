29 de Oct de 2025

Voluntarios de la Cruz Roja, guardianes de la población ante paso del huracán Melissa

29 de Oct de 2025
 Yami Montoya
Las Tunas.- Como parte de la protección a grupos de riesgos y poblaciones de zonas de inundaciones los voluntarios de la Cruz Roja en Las Tunas, se insertaron a las acciones de salvaguardar la vida humana mediante los grupos municipales y comunitarios.

Ezequiel Jesús Labrada Guerra, el Jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia, detalló que los grupos de operaciones y socorro, de manera sistemática se preparan para enfrentar fenómenos climatológicos como los huracanes y ante el rescate acuático y en alturas.

Una representación de los integrantes de la Cruz Roja se incorporaron en apoyo a los centros de protección habilitados en los ocho municipios y a los de reducción de riesgo, mientras desde los grupos especializados se integraron al cuerpo de bomberos ante acciones de salvamento y rescate, aseveró Labrada Guerra.

Añadió además que este personal ayuda a las personas de la tercera edad y vulnerables, entre ellos quienes no pueden caminar o postrados, a fin de colaborar en el control y la atención en los primeros auxilios.

Conocidos además por su emblema estos auxiliares de los poderes públicos suman en su membresía a más de tres mil voluntarios en el territorio, aunados en 27 frentes de trabajo y actividades, un personal calificado para brindar ayuda física y psicológica, mitigar los daños, salvar a las personas en los casos necesarios y orientarlas.

Activo sector sanitario en Las Tunas ante Huracán Melissa

Ante la evolución del huracán Melissa la Salud Pública en Las Tunas garantiza la protección de pacientes y la vitalidad de los centros asistenciales en los ocho municipios, afirmó la doctora Tatiana Basterrechea Gordillo, Directora de Asistencia Médica en la Dirección General de Salud.

Trabajadores eléctricos resguardan parques solares fotovoltaicos

La protección de entidades económicas y de los recursos materiales es una de las prioridades en Las Tunas ante el paso del huracán Melissa por lo que hasta el último minuto se adoptan medidas para disminuir los daños que provocará ese peligroso fenómeno meteorológico.

La protección de entidades económicas y de los recursos materiales es una de las prioridades en Las Tunas ante el paso del huracán Melissa por lo que hasta el último minuto se adoptan medidas para disminuir los daños que provocará ese peligroso fenómeno meteorológico.

