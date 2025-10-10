Llaman en Las Tunas a extremar la autorresponsabilidad, el comportamiento social y las medidas sanitarias

Las Tunas.- Desde las diferentes áreas de salud del municipio de Las Tunas las autoridades del sector mantienen la vigilancia sanitaria, llaman a extremar las medidas de higiene y la visita oportuna a los servicios médicos para proteger el bienestar de la población en las comunidades.

El doctor Aldo Cortés González, Subdirector de Epidemiología, del Centro Provincial de Higiene apuntó que en la actual situación epidemiológica se tiene en cuenta el comportamiento de las arbovirosis, entre ellas el Dengue, el Oropouche, el Chinkunguya y el Zika, ante las cuales se debe actuar de manera responsable pues su control depende de la eliminación de los criaderos mediante el autofocal familiar.

«Los casos de dengue se incrementan en los últimos días y en el país se conoce que hay casos de Oropouche y se valoran pacientes con fiebre y cuadros que pueden ser el Chinkunguya. Hasta este momento en Las Tunas no se ha diagnosticado ni definido caso sospechoso de Chinkunguya», significó el galeno.

Ante la proliferación de diferentes enfermedades agregó que «teniendo en cuenta los análisis estadísticos de los registros de los pacientes que se atienden en las áreas de salud y los hospitales la situación epidemiológica está estable en esta etapa, aunque hay personas con fiebre y otra sintomatología que no acuden a las instituciones sanitarias lo cual limita su registro».

Detalló además que «a partir del sistema de vigilancia, que evalúa el comportamiento de las enfermedades que afectan a la población, en los últimos días en la Dirección General de Salud se conoció la atención de casos en las áreas de Salud de los policlínicos Manuel (Piti) Fajardo y Aquiles Espinosa, que están en investigación y monitoreo con síntomas probables de Hepatitis, una enfermedad viral caracterizada por inflamación del hígado de la que existen varios tipos y con diferentes vías de transmisión.

«En este caso la que se investiga tiene una vía de transmisión orofecal, y se presta atención a síntomas como coloración amarillenta de la piel y de los ojos (ictericia), orina oscura, hece fecal pálida, dolor abdominal, cansancio extremo, náuseas, vómitos o pérdida de apetito.

«Ante estos síntomas lo importante es acudir al médico para su valoración, análisis y diagnóstico -añadió Cortés González- pues el enfermo o la persona que se considera sospechosa de Hepatitis no puede acudir al centro de trabajo o de estudio, debe limitar el contacto con familiares, vecinos y amistades, requiere de reposo en cama, una dieta adecuada, sin exceso de grasa, de proteínas y abundantes líquidos, además de cumplir con el uso exclusivo de objetos personales vasos, cucharas, platos, sistemáticamente desinfectados».

Añadió que «también es obligatoria la limpieza y desinfección de la taza sanitaria, urinal u otro recipiente que utilice el enfermo pues por las heces fecales puede ser la vía de transmisión para el resto de la familia. A esto se añade que el resto de las personas deben mantener una higiene estricta mediante el lavado de las manos con agua y jabón después de usar el baño, antes de comer y de preparar los alimentos para evitar su contaminación».

Para el cuidado de la familia argumentó que es vital «el consumo de agua potable y alimentos seguros, tapar y proteger los depósitos de almacenamiento de este líquido del contacto de animales, insectos, moscas o cucarachas».

El directivo hizo extensiva el llamado a cumplir las medidas higiénicas a los trabajadores por cuenta propia, a quienes realizan ventas de manera ambulante e integran las nuevas formas económicas MIPYMES, en las que se elaboran, conservan o expenden alimentos naturales y para el consumo directo.

Enfatizó que «ante la actual situación, que no es alarmante, la convocatoria requiere el apoyo de la familia y la comunidad para evitar que las personas enfermen pues es una prioridad del sector salubrista velar y garantizar la calidad de vida de la población a partir del diagnóstico y la estratificación del riesgo en cada lugar.

«Lo fundamental es no enfermarse y depende del comportamiento social, que demanda la colaboración y autorresponsabilidad, unido a la identificación oportuna, el diagnóstico y el tratamiento por los especialistas como parte del sistema de vigilancia que alerta y vela el cumplimiento de las medidas de prevención», concluyó Cortés González.

/lrc/

