30 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

En Las Tunas se cuantifican daños del huracán Melissa 

30 de Oct de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   23
Portada » Noticias » Las Tunas » En Las Tunas se cuantifican daños del huracán Melissa 

Las Tunas – Más de veinte mil personas aún permanecian protegidas la mañana de este jueves en la provincia de Las Tunas a espera de que se decrete la fase recuperativa por el Consejo de Defensa Nacional y hayan mejorado las condiciones en sus lugares de residencia.

La mayoría de estás familias residen en comunidades que sufrieron inundaciones, se informó en la última reunión del Consejo de Defensa Provincial donde se dieron a conocer cifras preliminares de las afectaciones provocadas por el Huracán Melissa.

Los mayores daños en el territorio tunero se concentran en las comunicaciones pues el 25 por ciento de la telefonía fija y el 49 de las radio base quedaron afectadas, mientras que en la agricultura -sobre todo en el mayor polo productivo ubicado en Jesús Menéndez- aún se cuantifican los perjuicios catalogados de consideración sobre todo el el plátano y maíz.

Durante las primeras horas de este jueves se culminará con la certificación de las líneas eléctricas y la solución de las averías provocadas a ellas, catalogadas de menores, para ir energizándolas y en la medida que el país pueda comenzar a prestar servicios pues solo se estaban sirviendo al territorio unos 15 Megawatts (MW).

Si bien, no como se esperaba, los embalses recibieron beneficios de consideración, ya se encontraban al 51 por ciento de llenado de cerca de un 40 cuando comenzaron estás lluvias.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos mantiene estrecha vigilancia sobre la presa de Juan Sáez, la mayor de la provincia que aún recibe grandes volúmenes de su similar de San Andrés en la provincia de Holguín que vierte hace días.

Este jueves las brigadas especiales del subgrupo de la construcción continúan eliminando obstáculos en importantes vías de la provincia y recogiendo los escombros ya acumulados fundamentalmente en el municipio cabecera.

Para este viernes se ha convocado a una jornada masiva de higienización con el apoyo de las empresas y organismos a cada una de las comunidades del municipio de Las Tunas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: huracán Melissa - Las Tunas - recuperación

Últimas noticias

Activo sector sanitario en Las Tunas ante Huracán Melissa

Ante la evolución del huracán Melissa la Salud Pública en Las Tunas garantiza la protección de pacientes y la vitalidad de los centros asistenciales en los ocho municipios, afirmó la doctora Tatiana Basterrechea Gordillo, Directora de Asistencia Médica en la Dirección General de Salud.

Más leido

Otras Noticias

Trabajadores eléctricos resguardan parques solares fotovoltaicos

Trabajadores eléctricos resguardan parques solares fotovoltaicos

La protección de entidades económicas y de los recursos materiales es una de las prioridades en Las Tunas ante el paso del huracán Melissa por lo que hasta el último minuto se adoptan medidas para disminuir los daños que provocará ese peligroso fenómeno meteorológico.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *