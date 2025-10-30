En Las Tunas se cuantifican daños del huracán Melissa 

Las Tunas – Más de veinte mil personas aún permanecian protegidas la mañana de este jueves en la provincia de Las Tunas a espera de que se decrete la fase recuperativa por el Consejo de Defensa Nacional y hayan mejorado las condiciones en sus lugares de residencia.

La mayoría de estás familias residen en comunidades que sufrieron inundaciones, se informó en la última reunión del Consejo de Defensa Provincial donde se dieron a conocer cifras preliminares de las afectaciones provocadas por el Huracán Melissa.

Los mayores daños en el territorio tunero se concentran en las comunicaciones pues el 25 por ciento de la telefonía fija y el 49 de las radio base quedaron afectadas, mientras que en la agricultura -sobre todo en el mayor polo productivo ubicado en Jesús Menéndez- aún se cuantifican los perjuicios catalogados de consideración sobre todo el el plátano y maíz.

Durante las primeras horas de este jueves se culminará con la certificación de las líneas eléctricas y la solución de las averías provocadas a ellas, catalogadas de menores, para ir energizándolas y en la medida que el país pueda comenzar a prestar servicios pues solo se estaban sirviendo al territorio unos 15 Megawatts (MW).

Si bien, no como se esperaba, los embalses recibieron beneficios de consideración, ya se encontraban al 51 por ciento de llenado de cerca de un 40 cuando comenzaron estás lluvias.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos mantiene estrecha vigilancia sobre la presa de Juan Sáez, la mayor de la provincia que aún recibe grandes volúmenes de su similar de San Andrés en la provincia de Holguín que vierte hace días.

Este jueves las brigadas especiales del subgrupo de la construcción continúan eliminando obstáculos en importantes vías de la provincia y recogiendo los escombros ya acumulados fundamentalmente en el municipio cabecera.

Para este viernes se ha convocado a una jornada masiva de higienización con el apoyo de las empresas y organismos a cada una de las comunidades del municipio de Las Tunas.

/lrc/

