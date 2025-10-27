Llaman en Consejo de Defensa Provincial a no confiarse ante el huracán Melissa

Las Tunas.- A no confiarse ante la incertidumbre que aún genera la trayectoria del huracán Melissa llamó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección.

En el mejor de los escenarios posibles, si cruza más al oriente, además de las lluvias que puedan afectar la provincia hay peligro de inundaciones para los municipios del este.

Así detalló el director técnico del Centro Provincial de Meteorología, Alexey Moreno Borges, quien precisó que entre más al oeste se mueva el potente huracán Melissa, como ha sucedido en las últimas horas, mayor es el peligro para Las Tunas.

Al rendir informe ante el Consejo de Defensa los jefes y subjefes de grupos de trabajo explicaron la efectividad de la implementación de las medidas para esta fase, encaminadas a disminuir riesgos y vulnerabilidades, mientras que las condiciones están creadas para proteger a más de 72 mil personas en 133 albergues acondicionados para ello y en casa de familiares y amigos.

Este domingo el presidente del Consejo de Defensa Provincial culminó el recorrido por los ocho municipios reconociendo que en cada uno de ellos se aprecia organización y están creadas las condiciones para mitigar los daños de Melissa. Lorenzo Rodríguez compartió con los jefes de los diferentes órganos de dirección y con la población de varias comunidades.

En videoconferencia con el país el Consejo de Defensa Provincial de Las Tunas rindió cuenta e informó de lo que hasta el momento se ha venido haciendo en aras de, en primer lugar, salvaguardar la vida de los tuneros y los bienes de la economía.

Este lunes se continuará con la recogida de desechos sólidos y otras actividades relacionadas con la limpieza de zanjas y canales, así como la desostrucción de tragantes al tiempo que se debe iniciar la protección de las personas.

/lrc/

