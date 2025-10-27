27 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Llaman en Consejo de Defensa Provincial a no confiarse ante el huracán Melissa

27 de Oct de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
Las Tunas.- A no confiarse ante la incertidumbre que aún genera la trayectoria del huracán Melissa llamó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección.

En el mejor de los escenarios posibles, si cruza más al oriente, además de las lluvias que puedan afectar la provincia hay peligro de inundaciones para los municipios del este.

Así detalló el director técnico del Centro Provincial de Meteorología, Alexey Moreno Borges, quien precisó que entre más al oeste se mueva el potente huracán Melissa, como ha sucedido en las últimas horas, mayor es el peligro para Las Tunas.

Al rendir informe ante el Consejo de Defensa los jefes y subjefes de grupos de trabajo explicaron la efectividad de la implementación de las medidas para esta fase, encaminadas a disminuir riesgos y vulnerabilidades, mientras que las condiciones están creadas para proteger a más de 72 mil personas en 133 albergues acondicionados para ello y en casa de familiares y amigos.

Este domingo el presidente del Consejo de Defensa Provincial culminó el recorrido por los ocho municipios reconociendo que en cada uno de ellos se aprecia organización y están creadas las condiciones para mitigar los daños de Melissa. Lorenzo Rodríguez compartió con los jefes de los diferentes órganos de dirección y con la población de varias comunidades.

En videoconferencia con el país el Consejo de Defensa Provincial de Las Tunas rindió cuenta e informó de lo que hasta el momento se ha venido haciendo en aras de, en primer lugar, salvaguardar la vida de los tuneros y los bienes de la economía.

Este lunes se continuará con la recogida de desechos sólidos y otras actividades relacionadas con la limpieza de zanjas y canales, así como la desostrucción de tragantes al tiempo que se debe iniciar la protección de las personas.

/lrc/

Temas: Consejo de Defensa Provincial - huracán Melissa - Las Tunas

Decretan fase de alarma ciclónica para el oriente de Cuba

En las próximas 24 horas se prevé que continúe su movimiento al oeste y gire al norte y nordeste para transitar por los mares de Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por el sur de la región oriental de Cuba, donde progresivamente se irá deteriorando las condiciones meteorológicas.

Embalses de Las Tunas pueden asimilar gran volumen de agua

Con 141 millones de metros cúbicos de agua, el 40 por ciento de su capacidad total llenado, los embalses de Las Tunas están en condiciones de recibir un gran volumen de lluvia que pudiera traer el organismo meteorológico Melissa.

Listo personal de Enfermería en Las Tunas ante el huracán Melissa

El personal de Enfermería es fundamental para la protección de la población durante y después de los fenómenos climatológicos, así como en emergencias de Salud Pública; de ahí que los más de tres mil integrantes de este grupo en Las Tunas estén preparados ante la proximidad del huracán Melissa.

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

