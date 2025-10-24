Alberto Pablo Civil: líder de juegos salvados de la Serie Nacional de Béisbol

Las Tunas.- El pitcher puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo es el líder en juegos salvados de la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol, resultado que ratifica al ídolo de la comunidad de Vázquez como el cerrador más confiable de los Leñadores de Las Tunas.

En la actual campaña, Civil acumula 10 apariciones, todas como relevista, con un récord de una victoria y ocho salvamentos, que lo sitúan en la cima de este departamento.

Al cierre del octavo juego salvado, este jueves contra Villa Clara, acumula 12.2 entradas lanzadas, los bateadores rivales le conectan para un promedio de 347, admite seis carreras limpias, lo que se traduce en una efectividad de 4.26. Además, cuenta con un WHIP (número de hits y bases por bolas por entrada) de 1.74, poncha a seis y otorga seis bases por bolas, una de ellas intencional.

Con una trayectoria de 13 campañas, 14 con la actual, las cifras de por vida de Civil son elocuentes: 43 victorias, 23 derrotas y 72 juegos salvados. Los oponentes le batean para 285 de por vida, con una efectividad de 3.80. Suma 270 ponches y 168 bases por bolas, 38 de ellas intencionales.

Al acumular sus registros de esta temporada a su historial en Series Nacionales, Alberto Pablo Civil Hidalgo ostenta 44 triunfos, 23 reveses y 80 salvamentos, reafirmando su legado como uno de los relevistas más destacados del béisbol cubano contemporáneo.

Resumen de su desempeño en la actual contienda.

4 de septiembre de 2025: ganó 9×8 contra Pinar del Río

12 de septiembre de 2025: salvó el juego 8×6 frente a la Isla de la Juventud.

16 de septiembre de 2025: salvó el desafío 4×3 ante Granma.

17 de septiembre de 2025: preservó el juego 10×8 contra Granma.

26 de septiembre de 2025: salvó el reto 4×3 contra Ciego de Ávila.

5 de octubre de 2025: salvó 8×7 ante Mayabeque.

17 de octubre de 2025: salvó el juego 15×14 contra Santiago de Cuba.

21 de octubre de 2025: preservó el triunfo 2×1 contra Villa Clara.

23 de octubre de 2025: salvó el desafío 2×1 frente a Villa Clara.