Se descarrila tren Holguín- Habana en la provincia de Las Tunas

Las Tunas.- Sobre las 8:00 p.m de este miércoles, el tren Habana-Holguín sufrió un descarrilamiento cerca del poblado de Bartle en la provincia de Las Tunas, informan autoridades del ministerio de trasporte en el territorio.

No se reportan lesionados, pues se descarrilaron solo la máquina y el primer vagón que transporta la planta eléctrica por lo que el tren permanece a oscuras.

Hasta el lugar (una zona de muy difícil acceso) se ha traslado una avanzada de la dirección de ferrocarriles en el territorio, al tiempo que las máximas autoridades de la provincia adoptan las primeras medidas para prestar auxilio a los pasajeros y la tripulación.

Reynaldo Reyes Silva delegado de trasporte en la provincia informó que en un primer momento se ha decidido remolcar los vagones de los pasajeros hasta la estación central para prestar toda la ayuda y atención posibles.

