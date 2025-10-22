22 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Se descarrila tren Holguín- Habana en la provincia de Las Tunas

22 de Oct de 2025
 - Ordey Díaz Escalona
   13
Las Tunas.- Sobre las 8:00 p.m de este miércoles, el tren Habana-Holguín sufrió un descarrilamiento cerca del poblado de Bartle en la provincia de Las Tunas, informan autoridades del ministerio de trasporte en el territorio.

No se reportan lesionados, pues se descarrilaron solo la máquina y el primer vagón que transporta la planta eléctrica por lo que el tren permanece a oscuras.

Hasta el lugar (una zona de muy difícil acceso) se ha traslado una avanzada de la dirección de ferrocarriles en el territorio, al tiempo que las máximas autoridades de la provincia adoptan las primeras medidas para prestar auxilio a los pasajeros y la tripulación.

Reynaldo Reyes Silva delegado de trasporte en la provincia informó que en un primer momento se ha decidido remolcar  los vagones de los pasajeros hasta la estación central para prestar toda la ayuda y atención posibles.

(Noticia en construcción)

/lrc/

Se preparan transportistas tuneros ante amenaza de Melissa

Un levantamiento objetivo del coeficiente de disposición técnica para asumir de la mejor forma posible tareas claves antes, durante y después de una afectación climatológica, es de las primeras medidas adoptadas por el sistema del transporte en Las Tunas frente a la amenaza de la tormenta tropical Melissa.

Aaron Marrero ya se encuentra en Chile

El tunero Aaron Marrero Escocia ya se encuentra en Chile como parte del primer grupo de deportistas cubanos que participarán en los VII Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Octubre de 1962: Cuando Las Tunas estuvo en el ojo del huracán nuclear

En octubre de 1962 el mundo contuvo la respiración durante trece días angustiosos. Para Washington, era la «Crisis de los Misiles»; para Moscú, la «Crisis del Caribe»; pero para Cuba, y especialmente para la entones región de Las Tunas, fue simplemente «La Crisis de Octubre»

