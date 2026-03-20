La narración oral es un puente entre los pueblos

Las Tunas.- Entre los narradores orales que despuntan no solo en Las Tunas, sino en Cuba y el mundo, figura Verónica Hinojosa Cardoso, con más de 50 años dedicados a la actuación, en general, ostentando reconocimientos como el Premio Nacional de Cultura Comunitaria.

Hoy, 20 de marzo, Día Internacional de la Narración Oral, esa maestra de la escena rememora la génesis de un oficio que la atrapó desde el primer instante: “Fue en el Instituto Superior de Arte, del que soy graduada, donde adquirí los conocimientos generales sobre narración oral, especialmente de la mano de la profesora Mayra Navarro. También me encontré con Elvia Pérez Nápoles, que era la líder de esa expresión artística en el país y devino toda una revolución en ello”.

Asimismo, sobre las esencias de este oficio sensible y complejo cuenta: “A pesar de los adelantos tecnológicos y los aportes de la letra impresa, la oralidad es muy importante. Abarca las adivinanzas, los trabalenguas, los cantares, la cuentería popular… Es una manifestación relevante, pues forma parte de la cultura de las comunidades humanas, sin importar su desarrollo económico y social; un reservorio inmenso de información acerca de las relaciones materiales o espirituales de una comunidad, grupo o país. Es un puente entre los pueblos.

“Desde ese arrullo que comparten los padres con sus hijos en edades tempranas hasta el ejercicio propiamente profesional, es esencial. Constituye una manera de comunicar palabras, de que los niños aprendan sobre lenguaje y normas de vida; aunque no sepan leer, adquieren conocimientos a partir de la comunicación oral”.

Heredera de una tradición ancestral, la narración oral, está repleta de matices e historias para conquistar al auditorio. Bien sabe sobre ello Hinojosa Cardoso, quien impulsó durante tres lustros en el Balcón de Oriente el festival internacional Palabra Viva, que alentaba este arte. “La cita, auspiciada por el Comité Provincial de Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y el Consejo de las Artes Escénicas en territorio, además del apoyo de otras instituciones como el Centro Provincial de Patrimonio, aglutinaba en un nuestros predios a cultores de la manifestación para compartir talleres, presentaciones y otras iniciativas, desbordando talento y versatilidad.

“Aquí se desarrolló un movimiento hermosísimo. De ahí emergieron grandes profesionales: Maike Machado, Mirtha Costa, Midalmis Pérez Batista, Tania Rondón, Luis Andrés Till, Leonor Pérez Hinojosa (mi hija) y otros; aunque ya existía una figura vital en esta rama que es Lesbia de la Fe. Era un festival maravilloso; ojalá algún día se retome…”.

En México, Guatemala, Venezuela, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, España y otros países ha dejado su huella Verónica. Así lo resume: “He impartido talleres, capacitado artistas, conocido otras naciones…; todo ello gracias a esa expresión; es todo un orgullo cuando veo narrar a los profesionales que he ayudado a formar. ¡Que vivan los cuentos! ¡Qué viva cada colega que sigue narrando y llevando la narración oral por el mundo! Aquí hablamos no solo de cultura, sino de una terapia. Soy feliz porque en mi vida está presente el arte de contar cuentos”.

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