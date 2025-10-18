Los Leñadores vuelven a doblegar a las Avispas

Las Tunas.- En un juego de muchas carreras, los Leñadores salieron victoriosos por tercer partido consecutivo y doblegaron a las Avispas 15×14, en el estadio Guillermón Moncada.

Los dos conjuntos mostraron su gran ofensiva, pero en ambos casos el pitcheo fue vapuleado.

En la reanudación del partido, los tuneros estaban debajo en el marcador 3×2, pero en el cuarto episodio, los verdirojos pisaron tres veces la goma gracias a los indiscutibles de Henry Quintero y Yunieki Larduet y en la baja de esa propia entrada, las Avispas anotaron seis carreras para tomar el mando 10×5.

En sl séptimo capítulo, Quintero pegó su tercer cuadrangular de la subserie y acercó a los suyos en el marcador y luego en el octavo inning marcaron otras cuatro anotaciones que parecieron definitorias.

Los santigueros, no se rindieron, pisaron dos veces la goma en la octava para demostrar que no aún no estaban muertos.

Ya en noveno Francisco Martínez y Yoelkis Guibert ligaron par de jonrones para acercarse en el marcador mucho más y pusieron el choque 15×14.

Alberto Pablo Civil ponchó a Edilse Silva y los tuneros sellaron una victoria peleada de principio a fin, que sirvió para ponerse terceros (19-11) en la tabla de posiciones.

Con este triunfo, los actuales campeones nacionales aseguraron el enfrentamiento particular y saldrán a buscar más éxitos en su visita a la tierra caliente.

Los más destacados por Las Tunas fueron Yordanis Alarcón (4-3 con un jonrón y dos anotadas) y Henry Quintero (4-3 con un cuadrangular, tres carreras anotadas y cinco impulsadas).

La victoria fue para Rodolfo Díaz (5-2) y Alberto Pablo Civil logró su sexto salvamento.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube