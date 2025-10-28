28 de Oct de 2025

Constata Presidente de Consejo de Defensa Provincial atención en centros protección en Puerto Padre

28 de Oct de 2025
 - Rosa María Ramírez Reyes
Puerto Padre, Las Tunas.- Temprano en la mañana de este martes, Osbel Lorenzo Rodríguez Presidente del Consejo de Defensa Provincial, acompañado de la vicepresidenta Yelenis Tornet Menéndez, y de las autoridades de ese órgano en Puerto Padre, intercambiaron con pobladores de Pozo Prieto que se evacuaron en el centro de protección ubicado en el seminternado Josefa Agüero, en al ciudad villazulina.

En conversación con infantes, jóvenes y adultos conoció de la atención que reciben y constató la garantía de alimentos, alojamiento y servicio de salud en la instalación.

Compartió sobre el peligro que constituye el Huracán Melissa y las medidas para preservar las vidas en Las Tunas, así como mantener la disciplina y responsabilidad para preservar la vida.

A las autoridades del Consejo de Defensa Municipal indicó no dejar a ninguna persona en zonas de inundación y aguas abajo de las presas, con particular enfasis en Delicias por la capacidad acumulada en Copo del Chato.

Asumir la evacuación como la seguridad de vida y para ello emplear todas las herramientas posibles de convencimiento, también fueron encomiendas del Presidente de Consejo de Defensa Provincial Osbel Lorenzo Rodríguez.

