30 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

La FEU en Las Tunas engrosa sus filas

 - Dayana García Roldán
   23
Las Tunas.- Este 30 de septiembre, más de un millar de estudiantes de primer año de la Universidad de Las Tunas y Ciencias Médicas formalizaron su incorporación a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

El acto de ingreso contó con la presencia de dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), directivos del sector educacional, además de los máximos representantes de la FEU en ambas instituciones.

Con esta ceremonia comienza la vida conjunta para los jóvenes, quienes asumen el compromiso de integrarse activamente a la dinámica de la educación superior.

Los alumnos tuneros firmaron el libro y recibieron el carnet que los acredita como parte de la organización más longeva de Cuba. Este proceso representa su integración y también les otorga derechos y deberes dentro de la estructura estudiantil.

En el contexto actual, la FEU mantiene su rol como pilar fundamental para aglutinar y movilizar a la comunidad universitaria. Sus funciones se orientan además a la promoción de actividades culturales, deportivas, artísticas y científicas, así como canal de participación y cuna de valores para las nuevas generaciones.

Con una historia que se remonta a 1922, la Federación Estudiantil Universitaria se erige como una herencia ligada a las luchas sociales y políticas del país, desempeñando un papel protagónico en diferentes etapas históricas.

/lrc/

Temas: e - ingreso a la feu - Universidad de Ciencias Médicas

