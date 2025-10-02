2 de Oct de 2025

Conquista espirituano Premio Literario Portus Patris

2 de Oct de 2025
 - Yelaine Martínez Herrera
   40
Las Tunas.- Con la obra Buffet delirante, el espirituano Roberto González Rodríguez venció en la reciente edición del Premio Literario Portus Patris, el más antiguo en materia de letras que convoca la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en el país.

El hijo de la tierra del Yayabo mereció el lauro, entre otras cuestiones, por la creatividad de su cuaderno de cuentos y el estilo propio que matiza su libro, entre los 14 en competencia de diferentes provincias del país. El jurado de la 31 edición del evento estuvo integrado por los escritores Sergio Cevedo, María de Jesús Chávez y Maikel Paneque.

También a este joven le fue otorgado el premio colateral “Pedro Verdecie” por parte de la biblioteca provincial José Martí, mientras David Martínez Balsa mereció una mención con su obra Carne de cañón. En este último caso, el jurado resaltó la precisión del lenguaje, el estructurado argumento y la sensibilidad del tema como elementos tenidos en cuenta para entregar el reconocimiento.

González Rodríguez es contador de profesión y experimenta fundamentalmente con la narrativa como género, camino que le ha granjeado lauros como el premio “Bustos Domecq”. Se confiesa atraído por el realismo mágico y entre sus referentes figuran Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Mónica Ojeda, Samantha Schweblin y Elaine Vilar Madruga.

El evento literario Portus Patris, realizado recientemente en Las Tunas, estuvo dedicado esta vez a la narrativa, a la figura de Francisco López Sacha y a la Jornada de la Cultura en la localidad capital. En su programa, además de la lid literaria, figuraron actividades comunitarias, peñas, lecturas de obras y otras iniciativas.

Temas: Edición del Premio Literario Portus Patris 2025 - Las Tunas

