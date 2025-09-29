Celebran elecciones pioneros del municipio de Colombia

Colombia, Las Tunas.- Este 29 de septiembre los pioneros del municipio de Colombia recordaron a Paquito González Cueto en el aniversario 92 de su asesinato con el desarrollo de las elecciones pioneriles.

Los 160 pioneros pertenecientes al cuarto, quinto y sexto grado del seminternado José Martí, efectuaron su proceso de votación de manera abierta y libre para elegir a los siete representantes a nivel de centro, quienes decidieron que fuera la jefa del colectivo Nayeli González Monteagudo.

«Para los pioneros esta representa una oportunidad de poder tomar sus decisiones, siempre bajo la guía de los maestros, y el acompañamiento de mis compañeros de estudios» declaró Yamara Rodríguez San Roman del sexto A.

A las elecciones pioneriles en el seminternado José Martí, asistió la presidenta municipal de la Organización de Pioneros José Martí en el territorio Yailen Álvarez Maceo, quien aseguró el desarrollo del proceso en 20 colectivos de la enseñanza primaria, secundaria básica y especial.

