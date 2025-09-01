Fiesta en Las Tunas con el inicio del curso escolar

Las Tunas.- Este 1ro de septiembre, el Centro Escolar Eliécer Botello Núñez, del municipio de Majibacoa, dio la bienvenida a sus 297 alumnos, en representación de los 78 mil 397 educandos de la provincia de Las Tunas que irán a las aulas durante el actual curso escolar 2025-2026.

Luego de un amplio proceso reconstructivo, esta institución educativa inició el calendario docente convertida en un seminternado y cuenta con todos los maestros, auxiliares y personal de apoyo para garantizar la formación académica de sus estudiantes.

Dicha transformación otorgó a la escuela la sede de las actividades centrales del territorio tunero y esa inmensa alegría se multiplicó en otros 670 colectivos, que incluyen las casas para niños sin amparo parental y las instituciones pioneriles.

La dirección general de Educación en Majibacoa y el Sindicato de los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte reconocieron a los organismos que más apoyaron el inicio del curso; entre los que sobresalen Deportes, Comunales, Salud Transportes Escolares y Mantenimiento Constructivo, por solo citar esos ejemplos.

De manera general, en Las Tunas se cuenta con 12 mil 942 docentes, lo que permite una cobertura del 95 por ciento, muy por encima de la media en Cuba. No obstante, se garantiza la atención al total de los alumnos mediante diversas alternativas.

Una de ellas es la resolución ministerial 10 del año 2024, que permite una redistribución de la carga de los educadores. También se incluyen el pluriempleo a personas de diferentes sectores y la tarea de impacto social Educando por amor, que impulsa la Federación Estudiantil Universitaria.

Junto a los pioneros y sus familiares estuvieron Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez y otros dirigentes de la organización política, el gobierno y la Unión de Jóvenes Comunistas.

