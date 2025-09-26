Artista del lente

26 de Sep de 2025

Es un honor para mí hablar de Raulito Verdecie, un verdadero maestro de la luz y el movimiento.
Su habilidad para capturar la esencia de cada momento es simplemente incomparable. Con su lente, no solo graba imágenes, sino que cuenta historias, evoca emociones y nos transporta a mundos que de otro modo permanecerían invisibles. Cada encuadre es una obra de arte meticulosamente planeada, y cada movimiento de cámara es tan fluido y preciso que parece una danza.

Raulito ha sido galardonado con la condición de Artista de mérito de la televisión por su excepcional talento, y no es de extrañar. Su dedicación, su ojo artístico y su incansable búsqueda de la perfección lo convierten en un profesional exclusivo y su trabajo es una inspiración para todos los que amamos el cine y la fotografía.

¡Gracias, Raulito, por hacernos ver el mundo de una manera tan hermosa!

/lrc/

Temas: Artista de Mérito de la Televisión Cubana - Las Tunas - Raúl Verdecie

