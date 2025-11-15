Resumen impacto de “Melissa” en sector agropecuario tunero

Las Tunas.- De las provincias orientales, el sector agropecuario de Las Tunas fue el menos perjudicado por las intensas lluvias y los fuertes vientos del huracán Melissa, según la información resumen publicada por el Puesto de Dirección del Ministerio de la Agricultura.

De acuerdo con esos datos, en el territorio tunero no se reportaron afectaciones a la ganadería mayor y menor, ni a la maquinaria; dígase sistemas de riego, máquinas de pivot central, molinos de viento, medios de transporte y otra tecnología.

En cambio, en varios municipios sí hubo severos daños en dos mil 378 canteros de semilleros de tabaco, renglón que se encuentra actualmente en el período óptimo para su plantación. También se reportan perjuicios parciales en el techo de 29 naves de unidades porcinas.

En la agricultura se deterioraron unas 643 hectáreas; entre ellas, 52 de maíz, 75 de arroz y 58 de yuca, además de ocurrir la pérdida de 3.5 toneladas de aguacate. De las 437 hectáreas correspondientes a cultivo de plátanos que se perjudicaron, solo 80 tenían frutos en diferentes etapas de su desarrollo.

Por su parte, el movimiento nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar precisó que en la provincia de Las Tunas se afectaron 24 mil 506 canteros de 115 unidades como semiprotegidos, organopónicos, huertos intensivos y parcelas tecnificadas, para un área aproximada de 148.9 hectáreas.

Revertir los daños de Melissa en el territorio es posible a partir del trabajo integral en las diferentes unidades productoras, de conjunto con el sistema empresarial y la delegación del Ministerio de la Agricultura y con el apoyo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y otras entidades.

/mga/

