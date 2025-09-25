Desarrollada en Las Tunas Conferencia provincial del 22 Congreso de la CTC 

Las Tunas.- El compromiso del proletariado tunero de continuar enfrentando obstáculos, venciendo desafíos y defendiendo las conquistas alcanzadas fue ratificado durante el desarrollo de la Conferencia Provincial 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, desarrollada durante dos jornadas en el centro de convenciones de la central obrera en el territorio.

Después de fructíferos e intensos debates desde cada una de las estructuras sindicales, los delegados e invitados a esta cita debatieron los principales problemas que hoy aquejan a los trabajadores y señalaron los nuevos desafíos en que se debe centrar la labor sindical en los próximos cinco años.

Las incoherencias en la implementación de los sistemas de pago, los incumplimientos con la entrega de los recursos planificados para cumplir los compromisos, la situación con los medios de producción y protección, los comedores y la transportación obrera resultan las mayores problemáticas que afectan hoy a los trabajadores tuneros.

De la destacada labor de los innovadores y racionalizadores sin los cuales sería imposible mantener los procesos productivos, también se habló en la cita sindical.

Los delegados a la Conferencia firmaron la declaración de apoyo al hermano pueblo de Venezuela, rúbricas que fueron encabezadas por la de Onay Miguel Colina presidente de la comisión nacional organizadora del 22 Congreso quien junto al primer secretario del Comité provincial del Partido Osbel Lorenzo Rodríguez y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez presidió la clausura del encuentro.

Después del debate del informe y la aprobación de las proyecciones de trabajo para la siguiente etapa fue presentado el nuevo comité provincial de la CTC y los once miembros de su secretariado al frente del cual fue ratificada Odalis Batista Pérez.

En las conclusiones de la Conferencia Provincial 22 Congreso de la CTC en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Partido reconoció la profundidad de los análisis y convocó a los representantes de los obreros tuneros a enfrentar los nuevos desafíos y a continuar la defensa de las conquistas alcanzadas además de reconocer el entorno social y laboral en que hoy se desempeñan.

/lrc/

