Instituciones de Salud Pública en «Colombia» se benefician con la instalación de kits solares

Instituciones de Salud Pública en «Colombia» se benefician con la instalación de kits solares

Colombia, Las Tunas.- Los servicios asistenciales de la Salud Pública en el municipio de Colombia, ya cuentan con autonomía energética, al instalarse los primeros kits solares en este tipo de instituciones.

La directora general del sector en este territorio, la doctora Disney Fernández Sardiñas, resalta que son muchos los beneficios en la prestación de los servicios.

«Con la puesta en funcionamiento de estos módulos solares nos permite la vitalidad del servicio de hospitalización, las consultas externas, cuerpo de guardia, terapia intensiva, además de la realización de algunos complementarios en caso de urbgencia, mientras que en el policlínico se prioriza la estomatología con el compresor móvil, y algunas consultas como ultrasonido genético para beneficio de las gestantes y niños».

Con el fin de lograr autonomía energética en diversas instituciones, la pretención no es solamente en el Policlinico «Francisco Caamaño Deño», ni en el Servicio de Hospitalización «Cándido González Horta», otras se sumarán.

Así precisó la directora general de salud en Colombia, «se sumarán próximamente otras instituciones de salud que prestan un servicio muy sensible y humano como lo es en el Hogar Materno y de Ancianos y la Casa de Abuelos».

Es parte de la estrategia nacional no depender de los combustibles fósiles, mucho más cuando se enfrenta el bloqueo energético que impone el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba.

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