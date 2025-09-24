Conalza Las Tunas, colectivo destacado en el país

Las Tunas.- Por el cumplimento de su plan de producción al 137.2 por ciento, la disciplina, el eficiente control interno y otros resultados relevantes, la Central de Trabajadores de Cuba concedió la condición de Destacado Nacional a la Empresa de Construcción y Montaje, Conalza, de Las Tunas y a su Unidad Empresarial de Base Movimiento de Tierra.

Con el mérito entregado este 24 de septiembre por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia y la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, se reconoce la notable labor de esos colectivos en obras de gran envergadura en el territorio y otras partes del país.

De ese quehacer despuntan los trabajos en la recuperación de la carretera central y otros viales en los municipios guantanameros de San Antonio de Sur, Imías y Maisí de los daños del huracán Oscar, labor por la que merecieron antes la bandera de Proeza Laboral.

Destaca además la elaboración y entrega de 19 mil metros cúbicos de hormigón de alta resistencia a las fábricas de cemento de Santiago de Cuba y Nuevitas, la ejecución de un parque solar fotovoltaico, la reparación de uno de los principales colectores de residuales de la capital tunera y la carretera Guáimaro-Colombia-Amancio.

Obreros con sobresaliente hacer durante 20 y 25 años en la empresa tunera recibieron la distinción Armando Mestre Martínez, el reconocimiento moral de más alta significación que entrega el sindicato de la construcción en el país mientras, Irma Rosa Proenza González quien acumula 46 años laborando en el área de contabilidad, algunos de ellos en la República de Angola, recibió la medalla de internacionalista.

Los trabajadores y dirigentes que participaron en el acto de estímulo a Conalza, ratificaron con sus firmas el respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, que alerta sobre la urgencia de impedir una agresión militar contra Venezuela, muestra de apoyo al país hermano y a su presidente Nicolás Maduro.

