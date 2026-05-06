Tuneros con menciones en Premio Nacional de Conservación y Restauración

Las Tunas.- Recientemente, proyectos de la localidad obtuvieron menciones en la vigésimo cuarto edición del Premio Nacional de Conservación y Restauración. Los resultados obedecieron a trabajos de esta índole en el panteón del Mayor General Vicente García González, en el cementerio municipal de la ciudad cabecera, y en la Ruta Patrimonial de la Avenida Libertad, en Puerto Padre.

El primero mereció una mención especial en Conservación. En este caso, en el acta del certamen se reconoció –entre otros elementos- “el loable ejemplo de conservación de un monumento funerario de alto valor histórico y simbólico, restituido a la comunidad como lugar de memoria y educación”. Además, destacó el “actuar con estricto apego a los principios de mínima intervención y reversibilidad”.

El artista Leonardo Fuentes Caballín, protagonista de esa faena, confesó a Radio Victoria: “La conservación es un proceso complejo y sistémico, clave en la protección del patrimonio. Es gratificante cuando te acercas a un trabajo de este tipo. Yo, aunque había realizado otras labores, nunca una con estas características. Es vital el diagnóstico o levantamiento previo, que se hizo en profundidad. Los tiempos cambian, a veces los materiales requieren sustitución, pero aquí fue crucial el mantenimiento de la esencia del conjunto.

“Hablamos, además, de mármol de carrara, con una serie de elementos escultóricos. Cualquiera no puede realizar esta faena; hay que tener en cuenta los detalles, la naturaleza circundante, las oxidaciones… Debe primar un sentido de protección. Con relación al panteón, me acompañaron artesanos marmoleros de Granma y tuvimos el apoyo de instituciones como Comunales y el Centro Provincial de Patrimonio Cultural; lo considero un trabajo en equipo”.

Por su parte, la Ruta Patrimonial de la Avenida Libertad conquistó una mención en Restauración, por “el rescate de un conjunto escultórico de alto valor histórico, artístico-social, y constituir un ejemplo de buenas prácticas en la restauración escultórica, con procedimientos técnicamente fundamentados, adecuados al contexto y con visión preventiva”.

En ese sentido, Ángel Alberto Álvarez Carralero, graduado del Instituto Superior de Diseño de La Habana y de la escuela vocacional de arte El Cucalambé, de Las Tunas, figura vital en las acciones acaecidas en el entorno villazulino, expresó: “En el contexto del Congreso Nacional de Historia, en 2025, nos convocaron para restaurar varias creaciones que distinguen esa céntrica avenida puertopadrense.

“Con el paso del tiempo, ciclones y hasta acciones humanas, se venían deteriorando… Trabajamos, en general, dos semanas seguidas, indeteniblemente. Fue complejo, pues hablamos de obras de diferentes materiales. Ejemplo de ello es el conjunto escultórico El Quijote, que –además- tiene grandes dimensiones; ahí tuvimos que restituir losas de granito del pavimento y los bancos (que habían sido rotas o sustraídas), logrando un resultado estéticamente correcto.

“Está la escultura a Máximo Gómez, que es bronce fundido y pesa alrededor de dos toneladas. Esa también tuvimos que trasladarla hacia nuestro local de trabajo, para un mejor quehacer. En cambio, el busto a Maceo en el Parque de la Independencia –por sus características- tuvimos que trabajarlo en plaza. Intervenimos, además, la escultura a Paco Cabrera, en el punto más alto de la ciudad, obra que había sufrido actos vandálicos e hicimos un trabajo cuidadoso, para que perdure…”.

Él coincide con Leonardo en que las labores de conservación y restauración tienen gran importancia y destaca lo singular de que los puertopadrenses interactuaran, opinaran y se inquietaran durante el proceso de trabajo en el que participó en la Villa Azul. “El patrimonio es el referente simbólico más importante que tienen las personas del lugar en el que nacen y de los valores por los que se sienten orgullosos de ser de ese sitio. Nuestra ruta patrimonial honra todo eso. Este es nuestro modesto aporte”, agregó Carralero, líder del proyecto Factum.

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