12 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Día Mundial del Glaucoma, en Las Tunas una jornada para la prevención desde la ciencia

12 de Mar de 2026
, por Yami Montoya
Las Tunas.- Más de una docena de investigaciones relacionadas a protocolos asistenciales con aporte a la práctica médica ante la prevención del Glaucoma, suscitaron el debate en el evento GlaucoTunas, que cada año reúne a residentes y especialistas de la Oftalmología ante esta afección ocular, que registra semestralmente en consultas a unos cuatro mil pacientes en la provincia.

El certamen convocado por la Cátedra de Glaucoma y el Centro Oftalmológico, del Hospital Provincial General Doctor Ernesto Guevara de la Serna, propició la actualización de estudios a favor de la calidad de vida quienes padecen esta enfermedad, así como de proyectos investigativos y materiales audiovisuales vinculados a los factores de riesgos, tendencias en la fisiopatología, determinantes sociales de la salud,  y las lesiones pigmentadas oculares y su relación con la ceguera asociada.

Entre los participantes la Doctora Cynthia Ibert Muñoz, residente del primer año de Oftalmología, compartió su ponencia Calidad de Vida con la visión en el Glaucoma, un estudio que evalúa a pacientes diagnosticados con esa afección a través de escalas estandarizadas aprobadas.

«Se trata de constatar la calidad de vida de los afectados pues tras el diagnóstico se adoptan cambios en el estilo de vida con un régimen de adherencia al tratamiento, de preocupación y de apoyo de los familiares, así como de las personas que estén en el entorno, lo cual permite al especialista adoptar protocolos bajo la perspectiva del paciente».

Por su parte la residente de segundo año de Oftalmología, Melissa Claudia Leyva Rondón, socializó el tema Tratamiento farmacológico del Glaucoma, inhibidores de la Rho quinasas, «más que un proyecto, es una actualización basada en la farmacología de esta enfermedad con alto impacto mundial, entre ellos el Netarsudil oftálmico y el Ripasudil, y la combinación con análogos de Prostaglandina y el Latanoprost, de efectividad y tolerancia para disminuir la presión intraocular».

Como parte de las sesiones de intercambio de la VI edición de GlaucoTunas la especialista en primer grado de Oftalmología, Kirenia Peguero, jefa del servicio en el Centro Oftalmológico, distinguió el aporte hacia la prevención «el Glaucoma tiene una alta connotación social, es considerada la principal causa de ceguera bilateral irreversible en el orbe y cuya prevalencia en el país es de 56 mil personas».

Acotó la galena que «aunque es muy variable en cuanto a la incidencia, el Servicio se proyecta a las ocho áreas de salud de la provincia para la atención y el control de los pacientes diagnosticados con Glaucoma o con sospecha de esta afección ocular».

En su criterio la directora de la mayor institución de la salud en Las Tunas, la doctora Marianela Zapata Romero, resaltó el impacto del quehacer asistencial desde la prevención, con un mayor alcance hasta las comunidades ante la promoción de las enfermedades oculares, subestimadas por muchos.

Además resaltó esta experiencia para visualizar el desarrollo investigativo que hoy realizan los profesionales de la Oftalmología en el territorio, unidos en el propósito de brindar salud a la población tunera, previendo las consecuencias de las afecciones visuales.

Temas: Glauco Tunas 2025 - Jornada por el dia mundial de la Glaucoma - Las Tunas

