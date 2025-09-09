Agricultura, actividad de suma importancia en Las Tunas

Las Tunas.- La agricultura es una actividad fundamental para los seres humanos desde inicios de la civilización, cuando nuestros antepasados aprovecharon las plantaciones naturales para obtener alimentos y luego, con la domesticación paulatina de las diferentes especies comestibles.

Además de la vida de las personas, influye en la economía global y en la protección del medio ambiente, especialmente por los desafíos climáticos, económicos, geopolíticos y sociales que tiene el sector agrario, aunque demuestra su capacidad de adaptación e innovación para su propio desarrollo.

Por ello los agricultores de la provincia de Las Tunas merecen el reconocimiento del pueblo, a propósito de celebrar el Día Mundial de la Agricultura este 9 de septiembre, una fecha que destaca su responsabilidad en la siembra y cosecha de cultivos varios y que responde a la fundación de la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación, FAO, en el año 1945.

El territorio tunero no es de los más productivos del país y las razones van desde la mala calidad de los suelos hasta la escasa superficie beneficiada con sistemas de riego, pasando por un bajo promedio anual de precipitaciones, la escasez de fuerza de trabajo y la poca agua disponible en los embalses locales.

No obstante, la mayoría de los agricultores de los ocho municipios muestran resiliencia frente a dichas adversidades y aplican alternativas para mejorar los suelos, aprovechar mejor el agua y mantener la humedad de la tierra entre otras acciones que contribuyan a incrementar los rendimientos.

También aplican el policultivo para multiplicar la capacidad de las fincas y otros espacios y, con la integración de los sectores privado y estatal, se impulsan los polos productivos, entre los que sobresale el del municipio de Jesús Menéndez, con extraordinarias potencialidades.

/lrc/

