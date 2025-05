Avicultores tuneros celebran su día

Las Tunas.- Empeñados en transformar los principales indicadores productivos, los avicultores tuneros celebraron este jueves el aniversario 61 de la creación del Combinado Avícola Nacional, una idea del Comandante en Jefe Fidel Castro para consolidar el desarrollo de la actividad en el país.

En el acto por la fecha participaron obreros de todas las unidades de la provincia de Las Tunas y dos de ellos, pertenecientes al colectivo Ramón Téllez, merecieron la distinción Marcos Martí, máximo reconocimiento que otorga el sindicato de trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros.

A propósito de la fecha, Madeline Cruz Pérez, miembro del secretariado provincial de ese gremio, transmitió un mensaje a los avicultores en el que les agradeció su gestión y los exhortó a redoblar sus esfuerzos para incrementar la producción de alimentos para la población.

En el año 1991 y con medio millón de gallinas ponedoras, las 22 granjas que existían en el territorio tunero produjeron 93 millones 300 mil huevos, una cifra que se mantiene como el récord productivo de la Empresa Avícola local y que dista mucho de las actuales circunstancias.

La provincia de Las Tunas, como todo el país, tiene muy deprimida la producción de posturas, por la falta de los piensos especializados y otros recursos no menos importantes. No obstante, se acometen acciones en cooperación con formas de gestión no estatal para garantizar el programa materno-infantil y otras prioridades.

/mga/

