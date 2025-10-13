Leñadores caen en serie particular ante los Cachorros

Las Tunas.- Los Leñadores cedieron en la serie particular ante los Cachorros de Holguín al caer este domingo con abultado marcador de 13×5, en el estadio Calixto García Iñiguez.

Los campeones nacionales no pudieron terminar el trabajo, luego de lograr dos victorias consecutivas 12×1 y 8×2, pero perdieron 4×2, 8×7 y 13×5.

Esta es la segunda sub-serie que pierden los verdirrojos, que ya fueron superados por los Alazanes de Granma (3-2).

En estos cinco juegos, los dirigidos por Abeyci Pantoja tuvieron un average de 368 con 13 extrabases, de ellos cinco jonrones y ocho dobles. Entre los más destacados estuvo Yassel Izaguirre con cinco indiscutibles (3 dobles y un jonrón). Además tuvieron una actuación relevante los hermanos Alarcón y Henry Quintero.

En tanto, el pitcheo tunero fue bateado sin piedad al aceptar 26 carreras, le conectaron 66 inatrapables y le batearon para 364. Los lanzadores del Balcón del Oriente cubano regalaron 16 boletos y recetaron la misma cantidad de ponches. El promedio de carreras limpias fue de 5.20.

Los tuneros marchan sextos en la tabla de pociones con 16 victorias y 11 descalabros. Los líderes son los Cocodrilos de Matanzas con 22 éxitos y ocho derrotas.

Desde este martes, los Leñadores enfrentarán en el Guillermón Moncada a las Avispas de Santiago de Cuba, equipo sublíder del torneo, con balance de 19 triunfos y nueve reveses. Para el primer choque está previsto que se suba a la lomita Eliander Bravo.

Para este duelo particular están descartados por lesión Jean Lucas y Roberto Baldoquin, Junior Otero, Leandro Cañada y Daicel Lewis.

/lrc/

