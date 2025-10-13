13 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Leñadores caen en serie particular ante los Cachorros

13 de Oct de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   18
Portada » Noticias » Deporte » Leñadores caen en serie particular ante los Cachorros

Las Tunas.- Los Leñadores cedieron en la serie particular ante los Cachorros de Holguín al caer este domingo con abultado marcador de 13×5, en el estadio  Calixto García Iñiguez.

Los campeones nacionales no pudieron terminar el trabajo, luego de lograr dos victorias consecutivas 12×1 y 8×2, pero perdieron 4×2, 8×7 y 13×5.

Esta es la segunda sub-serie que pierden los verdirrojos, que ya fueron superados por los Alazanes de Granma (3-2).

En estos cinco juegos, los dirigidos por Abeyci Pantoja tuvieron un average de 368 con 13 extrabases, de ellos cinco jonrones y ocho dobles. Entre los más destacados estuvo Yassel Izaguirre con cinco indiscutibles (3 dobles y un jonrón). Además tuvieron una actuación relevante los hermanos Alarcón y Henry Quintero.

En tanto, el pitcheo tunero fue bateado sin piedad al aceptar 26 carreras, le conectaron 66 inatrapables y le batearon para 364. Los lanzadores del Balcón del Oriente cubano regalaron 16 boletos y recetaron la misma cantidad de ponches. El promedio de carreras limpias fue de 5.20.

Los tuneros marchan sextos en la tabla de pociones con 16 victorias y 11 descalabros. Los líderes son los Cocodrilos de Matanzas con 22 éxitos y ocho derrotas.

Desde este martes, los Leñadores enfrentarán en el Guillermón Moncada a las Avispas de Santiago de Cuba,  equipo sublíder del torneo, con balance de 19 triunfos y nueve reveses. Para el primer choque está previsto que se suba a la lomita Eliander Bravo.

Para este duelo particular están descartados por lesión Jean Lucas y Roberto Baldoquin, Junior Otero, Leandro Cañada y Daicel Lewis.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

 

 

Temas:

Últimas noticias

Homenaje a los trabajadores azucareros en su día

Cada 13 de octubre se celebra el Día del Trabajador Azucarero, fecha en la que el Gobierno Revolucionario aprobó, en 1960, la nacionalización de 383 empresas, puestas en manos del pueblo desde hace 65 años.

Más leido

Otras Noticias

Las Tunas sueña con regresar a la máxima cita del softbol en Cuba

Las Tunas sueña con regresar a la máxima cita del softbol en Cuba

Con cuatro atletas incluidos en la preselección cubana para el Campeonato Panamericano de Softbol masculino, el equipo de Las Tunas encamina la última etapa de la preparación rumbo a la ronda de repechajes, en la que buscarán el anhelado ascenso al máximo evento de la disciplina en 2026.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *