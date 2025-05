Universidad de Las Tunas sube a peldaño número 30

Las Tunas.- Este 15 de mayo, la Universidad de Las Tunas (ULT) celebra su aniversario 30 con el orgullo de mostrarse como un pilar fundamental en el desarrollo educativo, científico y cultural de la provincia.

La casa de altos estudios tunera ha contribuido a la formación de miles de profesionales en áreas como las ciencias técnicas, pedagógicas, económicas y sociales, muchos de los cuales hoy lideran investigaciones científicas y procesos en la industria y los servicios de la región.

En sus tres décadas, ha sido motor impulsor del conocimiento en el territorio donde se ha demostrado la gran capacidad intelectual y productiva que posee.

Esta institución fortalece el vínculo con diversos sectores, en aras de impulsar la innovación y la solución de problemas locales. Desde investigaciones agropecuarias hasta el desarrollo de software y la promoción de energías renovables, demuestra que el conocimiento académico puede y debe traducirse en beneficios tangibles para la sociedad.

La vicerrectora primera de la ULT, Yudenia Arias David asegura que «continuamos apostando por el desarrollo territorial, demostrado por la presencia de 86 proyectos de investigación y tenemos además, una unidad de desarrollo e innovación.

«De igual manera, sobresalen 13 proyectos como parte del Programa Territorial Sociedad Tunera: retos y perspectivas, los cuales responden ante necesidades locales e implican a un grupo de especialistas, quienes desde la ciencia aportan soluciones».

En su capítulo 30, la ULT no solo mira atrás con satisfacción, sino que se proyecta con más solidez y nuevos desafíos. En tal sentido, la también Doctora en Ciencias recalca que al llegar a este peldaño lo hacen «con optimismo y entusiasmo, pero sobre todo con el compromiso de seguir avanzando; lograr que nuestros alumnos se gradúen con éxito y el claustro continúe apostando por la superación».

Testimonios de egresados destacan cómo su paso de estudiantes les permitió crecer como profesionales y también seres humanos. Así lo demuestra Orlando Lázaro Villar Aguilera. Él describe su experiencia como «algo novedoso, pues yo estudié Comunicación Social y era en ese momento la única persona en situación de discapacidad aquí.

«Muchas personas me decían que estaba perdiendo el tiempo porque creían que no me graduaría. Tuve en primer lugar el apoyo de mi familia, los profesores y mi grupo. Hoy soy quien soy gracias a ellos, sin los cuales actualmente no fuera Licenciado», expresó.

Hoy, la ULT no es solo una casa de altos estudios, es un símbolo de resistencia, crecimiento y esperanza para una provincia que sigue escribiendo su historia, con el aporte de sus universitarios.

/lrc/

