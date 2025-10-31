Universidad de Las Tunas retomará actividades el 3 de noviembre

Las Tunas.- El Consejo de Dirección de la Universidad de Las Tunas comunicó a toda su comunidad que el próximo lunes 3 de noviembre «se reanudarán las actividades docentes, administrativas e investigativas en su horario habitual».

La decisión se tomó luego de inspeccionar las instalaciones, dígase aulas, laboratorios, bibliotecas, residencias estudiantiles y áreas comunes, para verificar así su seguridad y operatividad.

La nota oficial, publicada en el perfil de la casa de altos estudios, informó además que «los estudiantes becados podrán ingresar a partir del domingo 2 de noviembre, desde las 10:00 a.m».

Asimismo, se convocó al claustro a actuar con «flexibilidad y comprensión en evaluaciones y contenidos que no pudieron impartirse durante los días de suspensión, mediante planes que aseguren la calidad del proceso formativo».

