31 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Educación

Universidad de Las Tunas retomará actividades el 3 de noviembre

31 de Oct de 2025
 - Dayana García Roldán
   14
Las Tunas.- El Consejo de Dirección de la Universidad de Las Tunas comunicó a toda su comunidad que el próximo lunes 3 de noviembre «se reanudarán las actividades docentes, administrativas e investigativas en su horario habitual».

La decisión se tomó luego de inspeccionar las instalaciones, dígase aulas, laboratorios, bibliotecas, residencias estudiantiles y áreas comunes, para verificar así su seguridad y operatividad.

La nota oficial, publicada en el perfil de la casa de altos estudios, informó además que «los estudiantes becados podrán ingresar a partir del domingo 2 de noviembre, desde las 10:00 a.m».

Asimismo, se convocó al claustro a actuar con «flexibilidad y comprensión en evaluaciones y contenidos que no pudieron impartirse durante los días de suspensión, mediante planes que aseguren la calidad del proceso formativo».

/lrc/

Temas: Educación superiosr - Universidad de Las Tunas

