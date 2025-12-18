18 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Educación

Celebran su día educadores del municipio de Colombia

18 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   27

Colombia, Las Tunas.- Por los resultados alcanzados durante el curso 2024-2025 la escuela secundaria básica urbana Marcos Borrero acogió la celebración municipal en Colombia por el Día del Educador en ocasión del aniversario 64 de la declaración de Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo.

Disfrutaron del homenaje con la presencia de las máximas autoridades del territorio, directivos del sector de la Educación, docentes y no docentes que apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje en varios niveles educativos y los trabajadores del propio centro sede del acto d

En el acto se reconocieron, por los resultados en el último período, a trabajadores pertenecientes a las diferentes enseñanzas del territorio, así como a especialistas y cuadros del sector.

Significativa fue la entrega de la Distinción Rafael María de Mendive que otorga el sindicato de la Educación a docentes, igualmente sucedió con el reconocimiento especial que concede el Ministerio de Educación.

Por su parte, la Condición de Colectivo Proeza Laboral fue recibida por los trabajadores del instituto politécnico agroindustrial Flores Betancourt por sus resultados integrales en la labor sindical en los últimos años.

Yosdel Mayo Moreno, secretario general del sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en el territorio, destacó la valía de las mujeres y hombres de este sector, esos que se entregan en cada jornada para la formación del hombre nuevo como lo necesita la Revolución.

/mga/

Temas: Día del Educador - escuela secundaria básica urbana Marcos Borrero

Otras Noticias

Gradúa Universidad de Las Tunas estudiantes normalistas mexicanos

Gradúa Universidad de Las Tunas estudiantes normalistas mexicanos

Con la ceremonia de graduación culminan con éxito su programa de intercambio académico en la Universidad de Las Tunas 24 jóvenes estudiantes de Escuelas Normales de México, marcando el cierre de una movilidad que fortaleció los lazos formativos entre ambas naciones.

