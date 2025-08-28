Otros dos tuneros en preselecciones nacionales de Fútbol

Las Tunas.- El delantero Darío Pons y el defensa Yordan Mayo Piñón fueron llamados a integrar otras dos preselecciones nacionales de este deporte aunque en distintas categorías.

Según la información dada a conocer por la Comisión Nacional estos futbolistas integrarán el conglomerado de la máxima categoría en el caso de Darío y una para los nacidos entre 2007 y 2008 para Yordan.

Como reconoce la propia información el reconocimiento a la destacada actuación de varios futbolistas en el pasado Torneo Apertura ha sido el principal objetivo de este nuevo llamado y de esta manera a ambos jugadores tuneros les ha venido como anillo al dedo.

Darío fue el segundo máximo goleador del evento y muchos de sus goles y su desenvolvimiento en general fueron claves para la destacada actuación del equipo de Las Tunas que como todos recordarán terminó como puntero en el siempre difícil Grupo C.

Por su parte Yordan fue el lateral derecho titular y a pesar de su inexperiencia en Campeonatos Nacionales de primera categoría fue la primera y principal propuesta de la dirección del equipo para cumplir con lo estipulado en el reglamento correspondiente a la obligatoriedad de alinear a jugadores juveniles teniendo una actuación más que destacada por su calidad, constancia y aporte a su equipo.

Así las cosas nuestra provincia tendrá un buen aporte en esa cuadrangular a celebrarse en la capital del país pues a estos dos jugadores se le sumarán los tres que lucharán por un puesto en la selección U-20 que participará en el venidero Campeonato Mundial de la categoría a celebrarse en Chile, son ellos Ricardo Polo, Walberto León y José Miguel Pérez.

