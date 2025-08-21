Distinguen a federadas en «Colombia»

Colombia, Las Tunas.- Con la asistencia de un grupo de mujeres consagradas a diversas esferas sociales, el parque La Ceiba, del consejo popular 2 en el municipio de Colombia, acogió la celebración por el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Rachel Hernández Agramonte, en nombre de las nuevas federadas, patentizó la responsabilidad asumida por las muchachas que recibieron el carné de la organización, además de reconocer a quienes son ejemplos de voluntad y entrega incondicional, y a sectores que apoyan a la FMC y a los bloques 38 y 50 por su trabajo integral.

Ante la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de territorio, se otorgó el Sello 65 Aniversario de la FMC a seis federadas por su amplia trayectoria en estas filas.

En las palabras centrales, a cargo de Dariannys Rojas García, secretaria de la FMC en el territorio, se destacó el compromiso de las colombianas, al ser seguidoras del ejemplo de Vilma, Celia, Haydée y otras tantas mujeres, con la certeza de que no defraudarán el legado de Fidel y Raúl en torno al Partido Comunista de Cuba y la Revolución.

/mga/

