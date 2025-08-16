Reabre sus puertas emblemática unidad de la Gastronomía en Las Tunas

Las Tunas.- Después de recibir una rehabilitación integral por un costo de más de cinco millones de pesos la unidad empresarial de base Complejo Gastronómico La Caldosa reabrió sus puertas.

Además de las acciones constructivas, su plato tradicional, la caldosa tunera, famosa en toda Cuba, vuelve a estar como su principal oferta junto a otras opciones de la cocina cubana e internacional.

Entre quienes acudieron a esta reapertura, y junto a las máximas autoridades de la provincia y el municipio cabecera, estuvo Rogelio Díaz Castillo, creador del tema musical La Caldosa de Kike y Marina que popularizara el Jilguero de Cienfuegos.

Situada a la entrada de la ciudad de Las Tunas por casi tres décadas y media, esta unidad gastronómica es de obligada visita por quienes llegan o salen del Balcón del Oriente Cubano; una oportunidad no solo de degustar el plato, sino de ser testigos de una tradición local.

A conservar lo hecho y mantener la calidad de un servicio que distingue a los tuneros a nivel de país convocó el primer secretario del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, quien abrazó al compositor de un tema musical que, al escucharlo, nos remite a Las Tunas y su patrimonio.

Además de La Caldosa, se reanimaron los kioscos de los alrededores del complejo un sitio, también muy visitados por transeúntes locales y foráneos.

/mga/