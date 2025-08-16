Equipo de fútsal de Las Tunas derrota al actual campeón nacional

Radio Victoria en Vivo

Por: Ernesto Merino Amor
Las Tunas.- El equipo de Fútsal de Las Tunas venció un gol por cero a Ciego de Ávila, actual monarca del país, y ya todo depende de ellos mismos para seguir avanzando en la competencia.

Un solitario gol de Raúl Alleyne, de penal, fue suficiente para que el conjunto tunero se metiera de lleno en la clasificación (ahora mismo son segundos igualados a puntos con los propios avileños, pero les favorece su compromiso particular), y de esta forma van logrando lo que parecía una quimera tras culminar la primera vuelta.

En el otro duelo de esta llave «C» ganaban fácilmente los espirituanos con marcador de tres a cero al conjunto de Camagüey, pero en la segunda mitad los agramontinos le dieron vuelta al marcador y terminaron llevándose el partido cuatro dianas a tres.

Precisamente los de la Ciudad de los Tinajones serán los rivales de los tuneros mañana domingo a partir de las 9:00 de la mañana dejando para el encuentro del cierre el duelo Ciego de Ávila versus Sancti Spíritus.

Tabla de Pocisiones
1- Camagüey 9 pts.
2- Las Tunas 7.
3- Ciego de Ávila 7.
4- Sancti Spíritus 6.

Ernesto Merino Amor

