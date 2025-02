Radio Libertad, el hogar de Ángel Alberto

Las Tunas.- El locutor y actual coordinador de producciones radiofónicas en Radio Libertad, Ángel Alberto Torres López, fue consciente del mágico mundo de la radio desde sus primeros años de vida.

«Mi llegada al medio radial, específicamente a Radio Libertad, fue cursando el preuniversitario, estaba en oncero grado, cuando comencé a formar parte del Secretariado Municipal de la FEMM para hacer trabajos artísticos como presentador de espacios juveniles dedicados precisamente a la FEMM y a la FEU; aunque ya desde hacía mucho tiempo atrás, estaba por los pasillos y las cabinas de Radio Libertad por cuestiones familiares y otras.

«Siempre me llamó mucho la atención el medio, tenía un periodista en casa y veía los trabajos desde el hogar, todos estos procesos productivos. También convivía con un locutor profesional, y de cierta manera la radio siempre estuvo en mí.

«Comencé con aptitudes ya profesionales en la radiobase de la Escuela Pedagógica Rigoberto Batista, donde un grupo de alumnos nos dimos a la tarea y echamos a funcionar con todos los equipos nuevos la radiobase de aquel lugar. Fue una experiencia magnífica, llegó a oídos del director de Radio Libertad, Gabriel Peña, y nos citaron para la emisora.

Hicimos todo lo necesario para comenzar Sonido Joven e insertar a los de aquella radiobase en la emisora de la familia. Fue una experiencia única, maravillosa, de crecimiento profesional, comencé como aquel que dice dando saludos, haciendo cambios de programas, y ya cuando vine a ver, estaba autorizado para hacer espacios radiales completos».

Este 24 de febrero, cuando se celebra el 85 aniversario de la primera salida al aire de Radio Libertad, Ángel Alberto, recuerda cuando con apenas 16 años comenzó a desandarla.

«Un privilegio que no todos tuvimos porque no es secreto para nadie que para los más jóvenes siempre fue un poco costoso entrar a la radio, no por cuestiones personales sino profesionales, donde se nos exigía el máximo, dar lo mejor nuestro, y así la emisora de la familia continuaría con ese rango de calidad que la distingue.

Fui creciendo, me habilité, incluso llevaba a la par otra especialidad profesional. Ya como profesional comienzo en el mundo de la escritura, haciendo guiones, y también como realizador de sonidos.

«Me gustó siempre andar en todos los ámbitos de lo que se hacía en un programa de radio, o sea, el sonido, la escritura, la dirección, la locución, que fue mi fuerte, siempre lo ha sido, pero no he perdido tiempo en la radio. He aprendido de todo un poco porque así me gusta y no se trata de abarcar, sino de hacer lo que hago de una mejor manera, porque cuando sabes del sonido, de guión, de asesoría, de dirección, tu trabajo como locutor puede ser un poco más brillante».

Aunque la profesión lo ha llevado a recorrer diferentes lugares, siempre ha encontrado el camino para volver a casa.

«Mi casa es Radio Libertad, pero tuve el privilegio de incluso llegar a formar parte de la plantilla de Radio Rebelde como locutor habitual del programa Visión, de Sorpresas de Rebelde, de Música Viva, del Noticiero Nacional de Radio, Emisión Dominical, y otras, y también estuve en Radio Reloj y otras emisoras de La Habana mientras vivía por allá.

«He recorrido todo el país por cuestiones de trabajo y de vivienda, plantas radiales del centro, del occidente y del oriente. He compartido con mucha gente, siempre tratando de tomar todas las experiencias posibles, pero bueno, siempre regreso a casa. Como dice nuestro refrán, el venado siempre tira para el monte, y yo creo que es muy normal, porque ese sentimiento, ese sentido de pertenencia, no nos abandona jamás».

Actualmente, como coordinador de producciones radiofónicas, el reto se multiplica. «Aquí en Radio Libertad hago varios trabajos como artista, pero también llevo a la par un cargo de dirección, un compromiso tremendo, donde tengo a mi cargo el grupo de programación y la programación radial como tal. Es una cuestión de control, organización y logística para que la programación de 16 horas salga con la calidad que la audiencia demanda, y ese sello distintivo que tiene la emisora de la familia.

«Otra cosa por velar de forma constante es la carta estilo. Cada emisora tiene una manera, un estilo de hacer las cosas, de trabajar y cuidar por ello, respetando los patrones. Yo creo que hay que estar a la viva siempre, porque los medios, las radios, el ámbito artístico está en constante cambio, evoluciona y si no lo hace, muere».

Aunque los logros individuales siempre son bien recibidos, el reconocimiento del público, el cariño del oyente, es lo primero.

«Me veo en un futuro cercano aquí para continuar dando lo mejor de mí por la audiencia, y para mi propia realización. No voy a perder oportunidades como eventos, festivales y demás, pero siempre trabajando para nosotros como artistas y para la audiencia, que es lo principal.

Cuando uno se siente feliz consigo mismo, yo creo que le va a llegar a la mayor parte de sus oyentes y de sus seguidores, una de las metas que todo artista debe tener.

«Nunca pensar en un festival, en un premio, porque pienso que debe ser frustrante tener un reconocimiento entre los artistas, entre los que hacen radio, una vitrina llena de premios, y que ningún oyente se identifique con usted, o sea, prefiero mantenerme en el anonimato del gremio, pero en la palestra de la audiencia, esa es la máxima que siempre he llevado y que voy a llevar.

Dentro de muchos otros galardones, destaca recientemente la mención obtenida en locución masculina por Ángel Alberto Torres López en el 34 Taller y Concurso Nacional de la radio joven Antonio Lloga in Memoriam.

Historias como la del joven Ángel Alberto hacen de Radio Libertad la emisora de la familia, gracias a un colectivo de trabajo que en su 85 aniversario labora por seguir creciendo, haciendo una radio cada vez más parecida a sus tiempos y cercana a su gente.

/lrc/

