Oficiales y trabajadores del Minint en Las Tunas homenajean a Fidel y el Partido

Yenima Díaz Velázquez
Por: Yenima Díaz Velázquez
En el acto varios combatientes y trabajadores del Minint recibieron el carné de militantes del PCC. (Foto Oye Hernández).

Las Tunas.- Varios oficiales, combatientes y trabajadores civiles del Ministerio del Interior (Minint) recibieron sus carnés de militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) en un acto político cultural que rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a propósito del aniversario 99 de su natalicio.

En la ceremonia, presidida por Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial de la organización política en Las Tunas, también se recordó la construcción del Partido en el Minint, un proceso que inició en agosto de 1965, hace ya 60 años.

Ese acontecimiento respondió a la necesidad de la Revolución, luego del enfrentamiento a varios intentos enemigos de desestabilizar al país; y seis décadas después es muestra de que el Partido se mantiene como fuerza primordial en la sociedad cubana.

En el acto de este miércoles se destacó la vigencia de las ideas y el ejemplo de Fidel, promotor de numerosas transformaciones económicas, políticas y sociales que marcaron al país desde el triunfo revolucionario de enero de 1959 y que constituyen el destino de la Patria.

También se entregó la placa Condición cien por ciento militantes a entidades y departamentos destacados en el crecimiento de la organización y porque todos sus miembros están incorporados al PCC o a la Unión de Jóvenes Comunistas.

