Premiados infantes tuneros en Concurso Nacional de Plástica

Las Tunas.- Cuatro infantes de la casa de niños sin amparo familiar del municipio cabecera obtuvieron un reconocimiento especial en el Concurso Nacional PMA, auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Luis David, Rocío Sofía, Chanaya Sajari y Jairon Daniel fueron los pequeños agasajados, bajo la asesoría de la instructora Evelia Borrego Fernández, quien atiende el Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) de esa institución.

Los niños, desde su imaginario y talento, dieron vida a creaciones que demuestran la importancia de la recreación sana y la apuesta por un mundo más equitativo en materia alimentaria.

Niurka Casanova López, jefa del área de Artes Visuales en la casa de la cultura Tomasa Varona, amplía la información en el siguiente audio.

/mga/

