Radio Victoria en Vivo

InicioCulturaPremiados infantes tuneros en Concurso Nacional de Plástica

Premiados infantes tuneros en Concurso Nacional de Plástica

Yelaine Martínez Herrera
Por: Yelaine Martínez Herrera
0
0

Las Tunas.- Cuatro infantes de la casa de niños sin amparo familiar del municipio cabecera obtuvieron un reconocimiento especial en el Concurso Nacional PMA, auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Luis David, Rocío Sofía, Chanaya Sajari y Jairon Daniel fueron los pequeños agasajados, bajo la asesoría de la instructora Evelia Borrego Fernández, quien atiende el Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) de esa institución.

Los niños, desde su imaginario y talento, dieron vida a creaciones que demuestran la importancia de la recreación sana y la apuesta por un mundo más equitativo en materia alimentaria.

Niurka Casanova López, jefa del área de Artes Visuales en la casa de la cultura Tomasa Varona, amplía la información en el siguiente audio.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Yelaine Martínez Herrera
Yelaine Martínez Herrera

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu