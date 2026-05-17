Yordanis, otra vez Vanguardia Nacional del campesinado cubano

Las Tunas.- La condición de Vanguardia Nacional que volvió a recibir Yordanis Montejo Vargas se veía venir porque es de esos campesinos que se entregan al trabajo con demasía; incluso, a riesgo de descuidar su propia salud o a la familia que lo acompaña en sus quehaceres entre animales y cultivos.

Hace muchísimos años es de los productores imprescindibles, de esos que siempre están a la mano para entregar más leche a la industria láctea o las bodegas, cumplir sus planes de carne vacuna, demostrar lo importante que es sembrar los alimentos del ganado y conducir a un colectivo.

Es el presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Carlos Manuel de Céspedes, de la comunidad de Cuatro Caminos, en el municipio de Las Tunas, y también se mantiene como uno de los cinco coterráneos que desarrolla convenios con la Empresa Porcina del territorio.

“Llegué a tener cinco mil cerdos y el año pasado entregué unas diez toneladas de carne. Quisiera hacer más por mi país pero uno ve cerrarse las posibilidades por tantas medidas de bloqueo que nos pone el gobierno de Estados Unidos.

“Conmigo y con los productores de mi cooperativa la Revolución puede contar porque para eso estamos, para ayudar al pueblo y al país, con responsabilidad”.

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