Agrupación musical Contrapunto representa a Las Tunas en concierto por 80 cumpleaños del grupo Changüí

La destacada agrupación musical Contrapunto representa a la provincia de Las Tunas en el concierto por el aniversario 80 del grupo Changüí Guantánamo, que se realizará hoy a la 10:00 de la noche en la sede Chito Latamble, de esa urbe oriental.

Esta es la segunda ocasión en que Contrapunto se presenta en Guantánamo, porque anteriormente estuvo precisamente en el Festival del Changüí hace dos años. Esta es la segunda ocasión en que Contrapunto se presenta en Guantánamo, porque anteriormente estuvo precisamente en el Festival del Changüí hace dos años.

Una de las agrupaciones de excelencia del catálogo de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Barbarito Diez, en Las Tunas, Contrapunto se presenta con sugerentes temas en la capital guantanamera, como muestra de la calidad de sus integrantes y las nuevas maneras de encarar la música popular cubana y sus tradiciones.

/lrc/