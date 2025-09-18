Sobresale tunera Yoana Hernández en Campamento Internacional de Taekwondo

Las Tunas.- La tunera Yoana Hernández participó recientemente en un campamento internacional de taekwondo, celebrado en Tegucigalpa, Honduras.

Hernández obtuvo excelentes resultados en un evento que incluyó combates individuales y las modalidades por equipos TK-3 y TK-5.

La delegación cubana estuvo compuesta además por los capitalinos Kevin Ernesto González y Exon Carenas Cos, Ángel Matos (Holguín), María Fernández (Villa Clara), Izahari Borges (Artemisa) y el entrenador Jorge Luis Griñán.

Esta preparación contribuyó para que el equipo hondureño llegue en mejores condiciones a los Juegos Centroamericanos, previstos del 24 al 30 de octubre en Guatemala.

