Sobresale tunera Yoana Hernández en Campamento Internacional de Taekwondo

18 de Sep de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- La tunera Yoana Hernández participó recientemente en un campamento internacional de taekwondo, celebrado en Tegucigalpa, Honduras.

Hernández obtuvo excelentes resultados en un evento que incluyó combates individuales y las modalidades por equipos TK-3 y TK-5.

La delegación cubana estuvo compuesta además por los capitalinos Kevin Ernesto González y Exon Carenas Cos, Ángel Matos (Holguín), María Fernández (Villa Clara), Izahari Borges (Artemisa) y el entrenador Jorge Luis Griñán.

Esta preparación contribuyó para que el equipo hondureño llegue en mejores condiciones a los Juegos Centroamericanos, previstos del 24 al 30 de octubre en Guatemala.

