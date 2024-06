Presidente cubano Miguel Díaz-Canel resume visita de trabajo a municipio de Majibacoa

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que es imposible bajar los precios de los almendros en el municipio de Majibacoa cuando en este año solo se han realizado 17 supervisiones de esa actividad.

En las conclusiones de la visita partidista a ese territorio de la provincia de Las Tunas, el Presidente cubano dijo que si esa es una de las mayores insatisfacciones de la población cómo se va a resolver ese asunto cuya no solución es muestra de la debilidad de las estructuras del Partido, el Gobierno y todos los responsabilizados con la actividad.

Señaló que de las 28 mipymes que tiene el municipio solo una tiene estructura partidista, en la bancarización hay un número importante de entidades no estatales que no ejercen el comercio electrónico para evadir impuestos y más del 70 por ciento de las cuentas fiscales no funcionan, por lo que se viola una resolución del comercio interior y trae como resultado más efectivo circulando y más inflación porque no se ingresan a los bancos.

El sector no estatal debe estar dentro de la legalidad del país y eso aquí pasa por la mala atención de los responsables, aseguró Diaz-Canel.

Expresó que hasta abril el municipio cierra con 89 millones de pesos de pérdidas en el sistema empresarial, con varias entidades y unidades empresariales de base como protagonistas de esta deficiencia y señaló los problemas de los 10 proyectos de desarrollo local que solo uno aporta a la economía.

Con relación a la producción de alimentos indicó cómo ocho entidades tienen autoconsumo pero seis no se explotan y la cantidad de tierras que hay sin producir.

Llamó la atención sobre la cifra de personas que ni estudian ni trabajan, las cuales ascienden a dos mil 660 y de ellas 860 son jóvenes, por lo que se requiere de una acción coherente y sistemática en ese sentido.

Se refirió a las nueve comunidades vulnerables que tiene el municipio cuyos habitantes se quejan de la poca atención que reciben y puso como ejemplo positivo a la circunscripción 40 donde se han resuelto muchos problemas en solo dos años, lo que muestra que se puede avanzar en medio de las dificultades. «El mejor tiempo que se aprovecha por parte de los directivos es cuando se está en la base en contacto directo con el pueblo», aseguró.

Dijo que en el municipio hay que cancelar gastos que no tienen sentido porque no son prioridades y controlar el asunto mensualmente, eliminar la evasión de impuestos en el sector no estatal y lograr la transparencia en los gastos del Estado.

“La bancarización es una prioridad porque no solo es desarrollo sino que evita evasiones, negocios mal habidos y hay entidades estatales y no estatales que no están en ese proceso, deficiencias que deben resolverse”.

Lo primero que hay que bancarizar es donde se venden alimentos porque es ahí donde se concentra el 70 por ciento del efectivo que circula. ¿Por qué las placitas y muchos negocios privados no están bancarizados?, preguntó a los presentes.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido señaló que es preciso cumplir la política de precios exigiendo la dicha de costo a los vendedores y exigirles a los comités de concertación de precios para que realicen un mejor trabajo, y todo ello se logra con el trabajo de los cuadros.

En otro momento de su intervención expresó la necesidad de fortalecer la empresa estatal socialista y el autoabastecimiento en la producción de alimentos, ordenar el comercio interior y acabar de resolver los problemas de las comunidades vulnerables

El miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Roberto Morales Ojeda aseguró que en Majibacoa no se discuten los problemas en las organizaciones de base del Partido en general para lo cual no se necesitan recursos.

Hay que atender mejor al sector no estatal que no tienen estructuras partidistas donde no se hace crecimiento para las filas del Partido y discutir el pago de los impuestos y otras indisciplinas, y en el 53 por ciento de los núcleos del Partido no se atienden a las organizaciones de base de la Unión de Jóvenes Comunistas ni a las secciones sindicales y eso es una debilidad importante, indicó.

La visita partidista al municipio de Majibacoa estuvo en 17 centros de trabajo y en consejos populares, directamente con la población.

Señaló como deficiencias el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos, los atrasos de la canasta básica, los altos precios de los alimentos y el delito contra el ganado mayor. También es insuficiente el control popular y es un problema la cantidad de personas que ni estudian ni trabajan.

Por otra parte hay una pobre atención a la base por parte de cuadros del Partido y el Gobierno, es débil la labor de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el enfrentamiento a los delitos contra el ganado, se incumplen 36 producciones físicas, 47 entidades de las 145 no tienen código QR para el pago electrónico, hay cuatro mil 60 hectáreas de tierras ociosas y existen deudas con los llamados cultivos rústicos.

También fueron señalados los problemas en la entrega de leche a la industria, la entrega de carne tiene 90 toneladas por debajo del plan hay 278 cabezas de ganado perdidas, y la empresa de acopio debe 457 mil pesos a los productores.

Como un hecho significativo la comisión partidista señala tasa de mortalidad infantil que se mantiene en cero y los siete años sin muertes maternas.

Esta es la quinta visita que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y los equipos del Comité Central del Partido realizan a municipios de la provincia de Las Tunas. Los anteriores fueron Manatí, Jesús Menéndez, Puerto Padre y Amancio.

