Presidente cubano destaca potencialidades de empresas estatales en el municipio de Amancio

Las Tunas.-El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó en el municipio de Amancio que la empresa estatal socialista tiene potencialidades para ser eficiente en la producción de alimentos, después de visitar el polo productivo 107 y la planta de alimentos Pedro Plaza Fernández, de ese sureño territorio.

En las conclusiones de la visita partidista a ese municipio Díaz-Canel ponderó como en solo cuatro meses el polo productivo ha transformado las tierras improductivas en un área sembrada de alimentos para el pueblo, además de que en el territorio hay suficiente tierra sembrada para garantizar la alimentación del pueblo de Amancio, sustentado en las diferentes formas de producción con diversidad de cultivos.

Llamó la atención sobre el desarrollo de autoconsumos, pues de 44 organismos solo 12 cuentan con esas estructuras, lo que no puede suceder porque hay tierras suficientes y áreas preparadas y en sentido general hoy el municipio está en condiciones para producir con destino a sus comunidades y a la cabecera de la provincia.

Dijo estar convencido de que Amancio es uno de los municipios que si se lo propone puede ser uno de los primeros en autoabastecerse de alimentos para la población, por las experiencias que vio, por las potencialidades del territorio y el compromiso de sus habitantes .

El polo 107 demuestra que necesitamos hacer las cosas bien y podemos hacerlas, porque esa área hace cuatro meses estaba perdida y en medio de la situación más compleja cuando menos combustible hemos tenido, con bloqueo recrudecido estamos haciendo lo que no hicimos en años atrás y lo que hay que lograr es la sostenibilidad, expresó el Presidente.

Con relación al tema de los precios Díaz-Canel señaló que en Las Tunas como provincia el arroz en marzo y abril se mantuvo a 200 pesos, el frijol negro a 500 y el colorado a 550, y los precios de esos granos son los más altos del país, lo cual demuestra que lo indicado sobre cómo controlar los precios, avanzar con las fichas de costo y discutir con los que comercializan esos productos no ha dado resultado aquí.

También se refirió a que en Las Tunas en general, como en Amancio, hay mucha insatisfacción por la recogida de la basura y esa situación hay que revertirla y como no hay combustible hay que recoger los desechos sólidos con carretones, y vincular a la tarea a todas las instituciones para que apoyen con sus recursos, porque eso es parte del saneamiento de las comunidades, de la salud y el cuidado del medio ambiente, y no podemos dejarnos derrotar en este sentido.

Finalmente el Presidente cubano se refirió a la compleja situación del Sistema Electroenergético Nacional que es la mayor insatisfacción que muestra hoy la población. En este sentido –dijo- han coincidido roturas de unidades generadoras de manera imprevista y la cantidad de plantas que están en mantenimiento para garantizar una estabilidad en los meses de julio y agosto lo cual hay que explicarlo al detalle a las personas en sus comunidades, que sepan que aun cuando es una situación incómoda es temporal y se trabaja para avanzar en la estabilización del servicio.

La comisión del Comité Central del Partido en su informe sobre la visita al municipio de Amancio señala que fueron visitados 26 centros laborales y cinco consejos populares, y de acuerdo con las investigaciones y el diálogo con la población los principales problemas son los altos precios de los productos alimenticios, el transporte, el servicio de agua, los viales y los atrasos en la canasta básica normada.

Otros asuntos negativos que se señalan son la falta de vinculación de cuadros del Partido, el Gobierno y las organizaciones de masas con la población, el incumplimiento de las ventas, la circulación mercantil y los rublos exportables.

El informe señala las deficiencias en la bancarización por el no uso de los canales electrónicos de pago, las dificultades con los depósitos de efectivo por más de mil trabajadores no estatales, lo que representa millones de pesos que no regresan a los bancos y ni se imponen multas ni se cierran establecimientos incumplidores y el pago de salario sin respaldo productivo de 15 entidades estatales y sin embargo no pasa nada con los responsables de tan preocupante problema.

En el municipio de Amancio existen 33 circunscripciones del Poder Popular que no cuentan con trabajadores sociales, hay 14 mil 900 hectáreas pertenecientes a la agricultura que están ociosas, hay déficit en el balance de los llamados cultivos rústicos, la contratación de productos agropecuarios solo está al 54 por ciento de cumplimiento con 700 productores sin plan, se incumple con la entrega de carne a la industria, es insuficiente el trabajo del comité de concertación de precios y se han cometido 316 hechos contra la ganadería, 163 más que el pasado año y de ellos 73 corresponden al hurto y sacrificio de ganado mayor.

Más allá de las deficiencias señaladas se reconoce la labor de los habitantes del municipio de Amancio para salir adelante en el desarrollo económico y social y sobreponerse a todas las dificultades.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube