Portada » Noticias » Las Tunas » En Puerto Padre resalta empeño de hombres que desafían el tiempo y restablecen las comunicaciones

Puerto Padre, Las Tunas.- Brigadas de la Empresa de Telecomunicaciones, ETECSA, en Las Tunas desafían al dios crono y recuperan los daños que ocasionó en Puerto Padre el Huracán Melissa a su paso en la región oriental.

Reparadores, linieros, especialistas, todos se funden en equipos de trabajo que horas después de los fuertes vientos y lluvias examinaron el terreno y marcaron las rutas de labor.

Postes, redes derribadas, más de 500 interrupciones configuran el panorama que dejó Melissa a la telefonía en Puerto Padre.

La situación, compleja, dice el ingeniero Joelis Cortés González cambia con el ímpetu de los trabajadores de ETECSA, que llegan a las comunidades y «se baten» hasta resolver.

En las centrales telefónicas Guiteras y Puerto Padre ciudad se concentran los mayores problemas, de ahí que la encomienda aglutina a la mayor fuerza.

Es domingo y están batallando duro porque la misión es terminar lo antes posible. Retan la altura, y devuelven las comunicaciones, consiguen avanzar.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube