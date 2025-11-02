2 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

En Puerto Padre resalta empeño de hombres que desafían el tiempo y restablecen las comunicaciones

2 de Nov de 2025
 - Rosa María Ramírez Reyes
   28

Puerto Padre, Las Tunas.- Brigadas de la Empresa de Telecomunicaciones, ETECSA, en Las Tunas desafían al dios crono y recuperan los daños que ocasionó en Puerto Padre el Huracán Melissa a su paso en la región oriental.

Reparadores, linieros, especialistas, todos se funden en equipos de trabajo que horas después de los fuertes vientos y lluvias examinaron el terreno y marcaron las rutas de labor.

Postes, redes derribadas, más de 500 interrupciones configuran el panorama que dejó Melissa a la telefonía en Puerto Padre.

La situación, compleja, dice el ingeniero Joelis Cortés González cambia con el ímpetu de los trabajadores de ETECSA, que llegan a las comunidades y «se baten» hasta resolver.

En las centrales telefónicas Guiteras y Puerto Padre ciudad se concentran los mayores problemas, de ahí que la encomienda aglutina a la mayor fuerza.

Es domingo y están batallando duro porque la misión es terminar lo antes posible. Retan la altura, y devuelven las comunicaciones, consiguen avanzar.

/lrc/

Temas: Brigadas de Etecsa - huracán Melissa - Las Tunas - Puerto Padre

Últimas noticias

Continúan las labores de protección hacia pobladores de Río Cauto 

Mientras en varias comunidades del municipio de Río Cauto en la provincia de Granma continuaban la tarde de este domingo las operaciones de rescate y salvamento en la provincia de Las Tunas ya se habían protegido dos mil 427 personas y se espera la llegada de otra consideble cantidad de estos lugareños.

Deporte tunero se suma a muestras de solidaridad tras el paso de Melissa

Reiter Téllez, entrenador nacional de tiro con arco, lideró un emotivo gesto de solidaridad al entregar donativos a los damnificados de Río Cauto en la EIDE Carlos Leyva, junto a los peloteros de los Leñadores y el presidente de la comisión de atención a atletas, Diznardo Zaldívar.

Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Las aulas en Las Tunas recuperarán su ritmo habitual este lunes 3 de noviembre, al reanudarse las actividades docentes en los diferentes niveles de enseñanza, excepto en aquellas instituciones educativas que reciben a personas afectadas por el huracán Melissa.

Oriente de Cuba, con el instinto propio de resistencia

Hace apenas unos días pasó “Melissa”, arrasadora e implacable. Dejó surcadas en la existencia propia de cada poblador de las provincias orientales, dolorosas realidades que perdurarán en los recuerdos de quienes vivieron primeramente Sandy y ahora esta experiencia los deja con un vacío mayor .

Más leido

Otras Noticias

Continúan las labores de protección hacia pobladores de Río Cauto 

Reanudan actividades docentes en Las Tunas este 3 de noviembre

Oriente de Cuba, con el instinto propio de resistencia

