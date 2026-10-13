Dairon Michel Suárez, orgullo tunero en el premundial juvenil de béisbol

Las Tunas.- El joven jardinero tunero Dairon Michel Suárez ha sido confirmado en la nómina definitiva de 20 peloteros que representarán a Cuba en el Premundial Juvenil Sub-18 de República Dominicana, certamen que se disputará en Santo Domingo del 22 al 29 de octubre y que otorgará boletos para el próximo Mundial de la categoría en China.

Michel Suárez, quien ya había superado los cortes previos de la preselección, se consolida como uno de los talentos más prometedores del béisbol cubano.

El torneo reunirá a potencias regionales como Estados Unidos, México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana, además de otras selecciones del continente. Para Cuba, el reto será demostrar la calidad de su cantera juvenil y asegurar uno de los cupos mundialistas.

La escuadra antillana quedó conformada por una mezcla de jóvenes con experiencia e importantes prospectos, con énfasis en el pitcheo zurdo y en la defensa del cuadro. La presencia de figuras como Frederich Cepeda Jr., heredero de una tradición beisbolera, y el propio Dairon Michel, refuerza las aspiraciones de avanzar en un grupo competitivo.

Nómina de Cuba para el Premundial Juvenil Sub-18

Receptores: Frank Frías (GRA) y Goar Pérez (VCL)

Jugadores de cuadro: Samuel Matos (SCU), Anthony Navarro (MTZ), Dariel Cabrera (GRA), Jorge Luis Valera (CFG), César González (CFG) y Yamián González (MTZ).

Jardineros: Frederich Cepeda Jr. (SSP), Dairon Michel (LTU), Dairon Espinosa (GRA), Anthony Rangel (VCL) y Adrián Rangel (VCL).

Lanzadores: Jesús López (SSP), Luis Daniel Rodríguez (HOL), Osmar Forteza (PRI) (Z), Ronaldo Crusá (PRI) (Z), Chrystofer Sarría (CFG) (Z), Marlon Rubalcaba (SCU) (Z), Dayron Reyes (CMG).

Director: Alexis Moré (VCL).

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