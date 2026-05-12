Alberto Pablo Civil Hidalgo logra su primer salvamento en cuarta edición de la Liga Élite 

Las Tunas.- El pitcher puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo, conquistó este martes su primer salvamento en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, durante el triunfo de los Leñadores de Las Tunas frente a los Huracanes de Mayabeque, con pizarra final de 10 carreras por cuatro, en el estadio Nelson Fernández.

Civil Hidalgo sustituyó en el montículo al ganador del desafío, Enyer Fernández, al inicio del séptimo inning, con un out en la pizarra y ventaja tunera de cinco por tres.

En ese episodio permitió una carrera, tras combinar los rivales un doble de Lázaro Ponce y un hit de Kevin Gamboa.

El derecho puertopadrense trabajó durante 2.2 entradas, enfrentó a 11 bateadores, recibió tres hits, permitió una carrera, un boleto y recetó dos ponches.

Cabe recordar que en la primera edición de la Liga Élite, Alberto Pablo Civil Hidalgo, resultó campeón nacional con el equipo Agricultores y fue elegido como el Jugador Más Valioso del torneo, tras titularse líder de juegos ganados y sublíder de partidos salvados.

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