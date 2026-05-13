Irán y EEUU muestran voluntad para alcanzar solución, afirma Ankara

Ankara, 13 may.- El ministro de Asuntos Exteriores de Turkiye, Hakan Fidan, afirmó hoy que Estados Unidos e Irán muestran actualmente suficiente voluntad política para detener la guerra y alcanzar una solución duradera mediante negociaciones.

En declaraciones ofrecidas a la cadena qatarí Al-Jazeera, Fidan señaló que la prioridad inmediata de Ankara es garantizar la continuidad del alto el fuego entre Washington y Teherán.

“Nuestra prioridad más urgente es que el alto el fuego continúe; esto es lo que nos preocupa en este momento”, declaró el jefe de la diplomacia turca.

Fidan advirtió que el fracaso de la tregua implicaría un retorno al conflicto armado, escenario que, según afirmó, nadie desea debido a sus consecuencias para la economía mundial y la seguridad energética. El ministro sostuvo que existe una expectativa generalizada de que la guerra concluya mediante una solución negociada, aunque reconoció que las conversaciones atraviesan momentos de avances y retrocesos.

Explicó que las discrepancias recientes entre ambas partes forman parte del proceso de negociación y aseguró que los contactos diplomáticos continuarán.

Según Fidan, la parte estadounidense rechazó recientemente una propuesta iraní, aunque destacó que las iniciativas suelen ser reformuladas y renegociadas en el curso de las mediaciones.

Añadió que tanto los mediadores como las partes implicadas pueden revisar sus posiciones y modificar la formulación de las propuestas para acercar posturas.

El canciller turco recordó que Ankara intenta desempeñar un papel en los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán desde 2010.

En ese contexto, elogió el papel de Pakistán, al considerar que Islamabad gestiona las negociaciones “de manera muy eficaz”.

Fidan explicó que su país respalda los actuales esfuerzos de mediación impulsados por Pakistán en coordinación con varios países de la región, incluido Qatar.

Asimismo, expresó la convicción de Ankara de que las propuestas presentadas por Estados Unidos e Irán pueden revisarse hasta alcanzar una “fórmula aceptable” para ambas partes.

“A veces, durante la mediación, lo más difícil es llegar a un punto muerto, momento en el que se empiezan a buscar ideas creativas”, afirmó.

Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras Teherán respondió con ataques contra Israel y contra lo que describió como intereses estadounidenses en varios países de la región.

Washington y Teherán anunciaron posteriormente una tregua temporal el 8 de abril, mediada por Pakistán.

El 11 de abril, Pakistán acogió una ronda de conversaciones entre ambas partes que concluyó sin acuerdo definitivo para poner fin a la guerra, tras lo cual Trump anunció una extensión indefinida del alto el fuego.

Ante el estancamiento de las negociaciones, Washington comenzó el 13 de abril un bloqueo naval contra puertos iraníes, incluidos aquellos situados en el estrecho de Ormuz, mientras Teherán respondió restringiendo el paso marítimo a embarcaciones que coordinan acciones con Estados Unidos.

(Tomado de Prensa Latina)